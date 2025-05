Caos a Rodalies, una setmana més: Dues línies amb afectacions importants

Sembla haver-se convertit ja en una trista tradició: els usuaris de Rodalies tornen a enfrontar-se a importants afectacions en el servei ferroviari, en el que suposa un altre capítol de caos en una xarxa que acumula problemes setmana rere setmana. Fins i tot dia rere dia. Aquest nou episodi està generant múltiples molèsties entre els viatgers habituals, en un moment especialment delicat a causa del volum d'usuaris que utilitzen aquestes línies per als seus desplaçaments diaris.

Incidència tècnica que afecta dues línies clau

L'origen del problema es troba en una incidència tècnica en les instal·lacions ferroviàries, concretament a la zona del Baix Llobregat. La fallada s'ha produït a primera hora del dia, quan s'han detectat irregularitats en la infraestructura que estan afectant directament la circulació de trens en dues línies essencials del servei de Rodalies: la línia R2 Sud i la línia R2 Nord.

A la línia R2 Sud, una de les més utilitzades pels ciutadans a causa del seu recorregut cap a la costa, la incidència tècnica ha obligat a reduir dràsticament la freqüència habitual de pas. Ara mateix, els trens circulen a raó de dos per hora en cada sentit, quan normalment la freqüència és considerablement superior. A més, tots els trens amb origen o destinació Sant Vicenç de Calders es veuen obligats a detenir-se en absolutament totes les estacions, cosa que està generant retards importants i una saturació considerable en els vagons.

| ACN

Per la seva banda, la línia R2 Nord també està patint modificacions significatives. En condicions normals, aquesta línia connecta directament amb l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. No obstant això, a causa de la incidència, els trens d'aquesta ruta no arriben al seu destí final habitual. El recorregut queda interromput a l'estació de El Prat de Llobregat, des d'on s'està derivant als viatgers al servei de metro mitjançant la línia L9 Sud per poder arribar a la terminal aeroportuària.

Tècnics d'Adif treballen contrarellotge

En aquests moments, tècnics especialitzats d'Adif, l'entitat encarregada de la gestió de la infraestructura ferroviària, estan treballant intensament per resoldre com més aviat millor la incidència tècnica. Segons les informacions facilitades oficialment per Rodalies a través de les seves xarxes socials, s'està fent tot el possible per restablir el servei habitual al més aviat possible.

No obstant això, per ara, no s'ha informat d'un termini estimat per a la recuperació completa de la normalitat, cosa que genera encara més incertesa entre els usuaris habituals del servei. Per això, és fonamental mantenir-se informat a través de fonts oficials abans de dirigir-nos fins a l'estació.