Tragèdia a les carreteres catalanes: Mor un home en un accident, cotxe bolcat

Les carreteres catalanes han tornat a tenyir-se de dol després d'un greu accident ocorregut aquest dilluns al matí, sumant-se a una preocupant estadística de sinistralitat viària que continua incrementant-se aquest any. Encara que en els primers instants no s'havien divulgat els detalls precisos sobre el lloc del sinistre, la notícia ha sacsejat profundament tant a conductors com a autoritats locals.

Fatal desenllaç a l'autopista AP-7

Els fets s'han produït al voltant de les 6:49 hores d'aquest dilluns, quan un conductor que circulava per l'autopista AP-7 a l'altura de Masdenverge, a la comarca del Montsià, ha patit un aparatós accident. Segons el Servei Català de Trànsit, el vehicle, per causes que encara s'estan investigant, s'ha sortit sobtadament de la via, ha col·lidit contra la tanca de protecció lateral i ha bolcat violentament.

La víctima, un home que viatjava sol en el vehicle sinistrat, ha perdut la vida pràcticament a l'acte com a conseqüència de la gravetat de les ferides sofertes en l'accident. Tan aviat com s'ha tingut coneixement del sinistre, s'han activat de manera immediata els protocols d'emergència previstos per a aquest tipus de situacions.

| SEM

Mobilització immediata d'equips d'emergència

Fins al punt quilomètric 330 de l'AP-7, lloc exacte del tràgic succés, s'han desplaçat ràpidament efectius de diferents cossos d'emergència. Quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra han estat les primeres a arribar, seguides per tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Malgrat la rapidesa amb què els equips de rescat i atenció mèdica han arribat al lloc, lamentablement res s'ha pogut fer per salvar la vida del conductor. Després de certificar la seva defunció, els serveis d'emergència s'han encarregat d'assegurar la zona, alliberar el cos del vehicle accidentat i recuperar la normalitat a la via, que va presentar afectacions en la circulació durant diverses hores.

Durant un parell d'hores, a més, un carril de la via en aquest tram ha estat tallat i això ha afectat també la circulació dels cotxes. Al voltant de les 10 del matí, la situació ha tornat a la normalitat.

Preocupants xifres de mortalitat viària a Catalunya

Aquest nou accident fatal eleva a 56 el nombre de víctimes mortals en accidents de trànsit registrats a Catalunya en el que portem d'any, una xifra que no deixa de créixer i preocupa cada vegada més a les autoritats. L'autopista AP-7, una de les principals vies que connecta diversos punts clau del territori català, continua acumulant incidents de gravetat amb relativa freqüència, malgrat les múltiples campanyes de prevenció i control que es realitzen regularment.