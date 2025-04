Caos a la B-23 per l'avaria d'un autocar

per Iker Silvosa

Una avaria inesperada ha convertit la rutina diària de milers de conductors en un autèntic caos en plena hora punta del matí. El que va començar com un trajecte habitual cap a la feina o estudi, ha acabat convertint-se en una veritable prova de paciència a causa d'un incident que ha generat importants retencions.

Al matí d'aquest dijous 10 d'abril, poc després de les 10:00 hores, s'ha produït una avaria d'un autocar en una de les vies més transitades de l'àrea metropolitana de Barcelona. Concretament, l'incident ha ocorregut a la B-23, a l'altura d'Esplugues de Llobregat, direcció Diagonal, cosa que ràpidament ha afectat milers de conductors que transitaven per aquesta via clau d'accés a la ciutat.

| ACN

Segons ha informat Trànsit a través del seu compte oficial de Twitter, l'autocar avariat ha bloquejat parcialment dos carrils, generant immediatament una considerable congestió en el trànsit. La situació ha empitjorat amb rapidesa, formant una cua que ha assolit prop de 4 quilòmetres de vehicles pràcticament immobilitzats, alterant així de manera significativa el trànsit matinal.

Impacte i complicacions derivades

El bloqueig parcial de la B-23 en plena hora punta ha causat un efecte dòmino que ràpidament ha afectat vies secundàries properes, complicant encara més la circulació en tot l'entorn.

La B-23 és coneguda per ser una artèria fonamental que connecta municipis propers amb la capital catalana, per la qual cosa qualsevol incident en aquesta via pot traduir-se ràpidament en una congestió considerable. Aquest matí, conductors habituals han vist els seus trajectes allargats de manera inesperada, amb retards significatius que han afectat compromisos laborals i acadèmics de molts ciutadans.

Des del primer moment en què es va conèixer l'avaria de l'autocar, les autoritats van desplegar ràpidament un dispositiu per intentar minimitzar les conseqüències de l'incident. Efectius policials i equips tècnics van acudir al lloc amb l'objectiu d'assistir l'autocar afectat, intentant restaurar el flux normal del trànsit com més aviat millor.

La policia va regular provisionalment la circulació, habilitant vies alternatives i desviant el trànsit a través de sortides secundàries per reduir la congestió generada. No obstant això, la magnitud del bloqueig i l'alta concentració de vehicles van fer que la situació no pogués normalitzar-se ràpidament, prolongant-se durant bona part del matí.

L'incident registrat aquest matí posa novament de relleu la fragilitat del sistema viari metropolità en situacions extraordinàries, fins i tot quan es tracta d'incidents relativament menors com una avaria puntual. Aquest tipus de successos recurrents plantegen una reflexió important sobre la necessitat de millorar la infraestructura de transport públic i alternatives viàries.