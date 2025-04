Brutal incendi a primera hora del matí: Un turisme crema completament

La tranquil·litat d'un matí qualsevol s'ha vist pertorbada per un impactant incendi que ha generat alarma entre els qui transitaven per la zona. L'espectacularitat del foc i la densa columna de fum, visibles des de diversos metres de distància, han alertat ràpidament veïns i conductors que circulaven per les proximitats.

Foc inesperat en plena carretera

Aquest dijous al matí, al voltant de les 6:58 hores, un turisme ha començat a cremar en plena carretera de Martorell, a l'altura de Sant Andreu de la Barca. Per motius que encara es desconeixen, el vehicle s'ha incendiat ràpidament, quedant envoltat en flames en qüestió de minuts.

| ACN

D'acord amb la informació proporcionada pels Bombers de la Generalitat a través de les seves xarxes socials oficials, la ràpida resposta d'una dotació de bombers ha permès controlar l'incendi en poc temps. A pesar de la ràpida intervenció, el cotxe ha resultat completament calcinat, generant pèrdues totals per al propietari del vehicle.

Sense víctimes personals

Malgrat l'aparatositat del sinistre, les autoritats han confirmat que no hi va haver cap persona afectada pel foc. Afortunadament, el conductor i possibles acompanyants van aconseguir abandonar el vehicle a temps abans que les flames s'estenguessin completament, evitant així danys personals que podrien haver estat tràgics donades les circumstàncies. O també és possible que, donada l'hora en què s'ha produït l'incident, ni tan sols hi hagués ningú al vehicle.

El trànsit per la carretera de Martorell s'ha vist parcialment afectat mentre els bombers i les autoritats corresponents treballaven en l'extinció de l'incendi i en la posterior neteja de la zona. Els serveis d'emergències han continuat treballant en la retirada del vehicle sinistrat i en la investigació de les causes que podrien haver originat aquest sorprenent incendi.

Una única dotació de bombers, segons han detallat els serveis d'emergències, ha estat suficient per controlar i extingir el foc en qüestió de minuts. Els efectius han actuat amb gran rapidesa i eficàcia, minimitzant així el risc de propagació de l'incendi cap a altres vehicles o elements de l'entorn.

Els bombers han destacat la importància de mantenir en bones condicions mecàniques els vehicles, especialment aquells de certa antiguitat, per evitar que incidents com aquest puguin repetir-se amb freqüència. Tot i que les causes específiques encara no s'han revelat, aquest tipus d'incidents solen estar relacionats amb fallades elèctriques o sobreescalfaments en motors.

Aquest succés posa de relleu novament la importància de la prevenció i el manteniment vehicular. Els incendis en automòbils són més comuns del que sembla i poden ocórrer per diverses raons mecàniques, elèctriques o fins i tot per negligència en el manteniment regular.