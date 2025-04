Tragèdia a la C-25: Mor un home atropellat per un camió

Un nou succés tràgic s'ha registrat a les carreteres catalanes, sumant-se a una estadística preocupant de víctimes mortals en el que portem d'any. Aquesta vegada, la fatalitat es va produir durant la matinada d'aquest dijous, quan la majoria de ciutadans dormien aliens al que va ocórrer.

Atropellament mortal en plena matinada

Passaven pocs minuts de la mitjanit, concretament eren les 00.59 hores, quan la tragèdia s'ha desencadenat al quilòmetre 182,5 de la C-25, coneguda popularment com l'Eix Transversal. Segons han confirmat fonts oficials, un home ha perdut la vida després de ser atropellat violentament per un camió que circulava en direcció Lleida.

| t_warrior, ACN, XCatalunya

A falta d'esclarir exactament com van ocórrer els fets, les primeres hipòtesis apunten que el vianant podria haver estat transitant per la calçada quan va ser envestit pel vehicle pesant, sense que el seu conductor pogués reaccionar a temps per evitar el mortal impacte.

Després de l'accident, els serveis d'emergència s'han mobilitzat ràpidament per intentar auxiliar el ferit. Fins al lloc s'han desplaçat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, encarregats ara d'investigar i reconstruir la dinàmica del succés, i dues unitats terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). No obstant això, malgrat la ràpida intervenció, els sanitaris únicament van poder confirmar la mort del vianant atropellat.

Una via marcada per accidents

La carretera C-25, que connecta diferents punts estratègics de l'interior de Catalunya, no és la primera vegada que es converteix en el tràgic escenari d'un accident mortal. Aquest tram específic, situat a l'altura del municipi de Gurb, a la comarca d'Osona, ha protagonitzat diversos incidents de diversa gravetat en els últims anys. En molts casos, la poca visibilitat, l'alta velocitat o una maniobra inesperada solen estar entre les causes més recurrents.

Precisament, aquestes circumstàncies han motivat diferents campanyes de conscienciació i prevenció per part de les autoritats. No obstant això, incidents com el que ha ocorregut aquesta matinada demostren que encara queda molt per millorar en matèria de seguretat viària.

Preocupant augment de víctimes el 2023

Amb aquest tràgic episodi, ja són 44 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres interurbanes catalanes. Una xifra que torna a encendre les alarmes sobre la seguretat viària a la comunitat autònoma i que planteja interrogants sobre què més es podria fer per reduir aquestes lamentables estadístiques.

Tant organismes públics com associacions de víctimes i experts en seguretat viària han reiterat en nombroses ocasions la necessitat d'extremar les precaucions a la carretera, especialment durant la nit, quan es produeixen bona part d'aquests incidents mortals.