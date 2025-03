Caos a la C-31: un accident provoca 6 km de retencions

La jornada ha començat complicada per a molts conductors que es desplaçaven per una de les vies més transitades de l'àrea metropolitana. El que havia de ser un trajecte habitual en hora punta s'ha convertit ràpidament en una situació desesperant, amb llargues cues de vehicles i un notable increment dels temps de desplaçament.

Accident en hora punta

Poc abans de les vuit del matí d'aquest dimarts, un accident va provocar el tancament parcial de la C-31. Concretament en el tram comprès entre les localitats de Badalona i Montgat. Segons informació facilitada per fonts oficials de trànsit, l'incident va obligar a tancar un carril en direcció Montgat, generant inicialment retencions d'aproximadament un quilòmetre.

No obstant això, en pocs minuts, les cues es van estendre a causa del gran volum de trànsit típic de les primeres hores del dia. D'acord amb les dades verificades i proporcionades pel servei de trànsit, la situació va empitjorar amb rapidesa.

| ACN

Només 45 minuts després de l'incident, les retencions ja arribaven entre 5 i 6 quilòmetres, afectant de manera considerable la circulació en direcció Barcelona des de Tiana fins a Badalona. La congestió es va estendre ràpidament, provocant també problemes de circulació en direcció contrària, amb retencions des de Sant Adrià fins a Badalona.

Impacte sobre el trànsit local

El tancament parcial d'un dels carrils en un tram clau com aquest ha suposat importants problemes per als conductors habituals. Especialment aquells que realitzen desplaçaments diaris cap als seus llocs de treball o centres educatius.

Les imatges proporcionades per càmeres de trànsit evidenciaven clarament llargues cues de vehicles pràcticament immobilitzats i conductors visiblement frustrats pels continus retards.

Encara que els serveis d'emergència van acudir al lloc de l'incident per gestionar la situació i facilitar la circulació el més aviat possible, la gravetat de les retencions va ser inevitable. El col·lapse no només va afectar la C-31, sinó que també va repercutir en les vies secundàries i accessos alternatius. Utilitzats massivament per conductors intentant evitar la congestió principal.

Recomanacions per evitar majors complicacions

Davant aquesta situació excepcional, les autoritats recomanen utilitzar rutes alternatives sempre que sigui possible i consultar les actualitzacions del trànsit abans d'iniciar qualsevol desplaçament a la zona afectada. S'ha recordat a més la importància de respectar les indicacions dels equips d'emergència per permetre una ràpida resolució del problema.

I minimitzar els efectes negatius sobre la mobilitat a l'àrea metropolitana. Aquest incident torna a posar sobre la taula la fragilitat del sistema viari en alguns dels punts més crítics de l'àrea metropolitana.

Encara que les actuacions d'emergència són eficients, queda clar que són necessàries millores estructurals i una planificació més efectiva per gestionar el trànsit diari. Esdeveniments com el que ha ocorregut avui evidencien la urgència de millorar tant la infraestructura com les estratègies de mobilitat. Perquè situacions com aquestes tinguin un menor impacte sobre la vida quotidiana de milers de ciutadans.