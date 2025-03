Espectacular incendi amb quatre persones dins a l'AP-7

per Mireia Puig

Un vehicle s'ha convertit en el protagonista involuntari d'un aparatós incident en una transitada autopista catalana. El que semblava ser un viatge tranquil va acabar transformant-se en una dramàtica escena que va mobilitzar ràpidament els serveis d'emergència i va provocar importants retencions en una de les vies més importants del país.

Les flames sorprenen els ocupants

Els fets van succeir sobre les 20:20 hores de la tarda, quan un cotxe va començar a incendiar-se sobtadament mentre circulava per l'autopista AP-7, concretament en el terme municipal de Roda de Berà, en direcció sud cap a Tarragona, al voltant dels punts quilomètrics 223,5 a 224.

A l'interior del vehicle viatjaven quatre persones, que van reaccionar ràpidament en adonar-se que alguna cosa estranya succeïa en l'automòbil. Davant la propagació de les flames, els ocupants del cotxe van decidir sortir immediatament i buscar protecció al marge de l'autopista mentre esperaven l'arribada dels bombers.

| Canva

Els serveis d'emergències van rebre múltiples avisos d'altres conductors alarmats per la magnitud de l'incendi. Les flames no només es van estendre pel vehicle, sinó que també van arribar ràpidament a la vegetació propera al voral, augmentant la perillositat de l'incident.

Intervenció urgent dels bombers

Segons van informar fonts oficials de Bombers de la Generalitat, es van desplaçar immediatament tres dotacions especialitzades fins al lloc de l'incendi per controlar la situació.

Les flames eren especialment intenses quan van arribar els equips d'emergència, com reflecteixen les impactants imatges difoses per les xarxes socials, que mostren el cotxe completament envoltat en foc i una enorme columna de fum visible des de diversos quilòmetres a la rodona.

Afortunadament, la ràpida actuació dels bombers va permetre extingir les flames abans que l'incendi s'estengués encara més per l'entorn, especialment tenint en compte la proximitat de la vegetació a l'autopista. Així mateix, fonts dels equips d'emergència van confirmar que cap de les quatre persones que viatjaven en el vehicle va resultar ferida, malgrat l'espectacularitat del succés.

Retencions a l'AP-7

Aquest aparatós incident va provocar importants congestions a l'autopista AP-7, especialment en direcció Tarragona, on la circulació es va veure molt afectada durant diverses hores. El Servei Català de Trànsit va informar de retencions importants a la zona, cosa que va generar molèsties significatives als usuaris que circulaven per la via en aquell moment.

| Govern

El trànsit es va restablir progressivament després de l'extinció de l'incendi i la retirada del vehicle calcinat. No obstant això, durant diverses hores, els conductors van haver de tenir paciència davant una situació imprevista i excepcional, però que, afortunadament, no va tenir conseqüències més greus.

Un avís sobre el manteniment dels vehicles

Aquest succés posa de manifest novament la importància del manteniment preventiu dels vehicles. Encara que encara no s'han determinat les causes exactes de l'incendi, casos similars solen estar relacionats amb fallades mecàniques, curtcircuits elèctrics o problemes relacionats amb el combustible. Sigui quin sigui el motiu, el cert és que un correcte manteniment pot prevenir molts d'aquests incidents potencialment fatals.

Finalment, aquest espectacular incendi a l'AP-7 conclou amb un balanç afortunadament positiu, ja que cap dels passatgers va resultar ferit. No obstant això, deixa un clar missatge d'alerta a tots els conductors perquè revisin regularment els seus vehicles i així evitin situacions de risc similars.