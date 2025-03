Espectacular accident d'un camió a l'AP-7: Rescat clau dels bombers

Una jornada aparentment tranquil·la en una de les autopistes més transitades de Catalunya s'ha vist alterada per un espectacular accident de trànsit protagonitzat per un camió articulat. L'alarma ha saltat aquest matí quan diversos conductors han avisat el servei d'emergències sobre un vehicle pesant bolcat, provocant importants retencions i mobilitzant un ampli operatiu de rescat. La situació revestia especial gravetat per les circumstàncies en què va quedar atrapat el conductor, que va requerir una ràpida intervenció per garantir la seva seguretat.

Moments de tensió en plena autopista

L'accident ha tingut lloc aquest diumenge a primera hora del matí a l'AP-7, concretament al terme municipal de Camarles, a la província de Tarragona. Eren exactament les 09:49 hores quan el telèfon d'emergències 112 va començar a rebre nombroses trucades alertant sobre un camió articulat que havia patit un aparatós bolc lateral, ocupant parcialment la calçada i generant una situació de risc per a la resta de conductors.

| @bomberscat, Catlane

En qüestió de minuts, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat al lloc dels fets, confirmant ràpidament la gravetat de l'accident. La prioritat absoluta ha estat l'extracció del conductor, qui romania atrapat de forma mecànica a l'interior de la cabina del vehicle, sense possibilitat de sortir pels seus propis mitjans.

Maniobres complexes per rescatar el conductor

L'operació de rescat no ha estat senzilla. Les dotacions desplaçades han hagut d'utilitzar eines especials per accedir a l'interior del camió i alliberar el conductor atrapat. Finalment, després de moments d'intensa tensió, els bombers han aconseguit realitzar l'extracció des de la part superior del vehicle, estabilitzant el conductor, que immediatament ha rebut atenció sanitària per part del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).

Afortunadament, i segons han confirmat fonts oficials, el conductor es trobava conscient durant tota l'operació i, després de ser extret, el seu estat de salut ha estat avaluat al lloc dels fets. A l'espera de confirmació oficial sobre la gravetat de les ferides, tot apunta que no corre perill vital gràcies a la ràpida intervenció dels equips de rescat.

Retencions i desviaments temporals de trànsit

Aquest aparatós incident ha obligat a interrompre parcialment la circulació en aquest tram de l'AP-7 en direcció sud, causant llargues cues durant diverses hores i obligant els Mossos d'Esquadra a desviar temporalment el trànsit per rutes alternatives. Les tasques de retirada del vehicle accidentat, així com la neteja de la calçada, s'han estès durant bona part del matí, provocant molèsties a centenars de conductors.

| @bomberscat, XCatalunya, Google Maps

Segons les primeres hipòtesis manejades per la policia catalana, es considera que un possible error humà o una distracció al volant podrien estar darrere d'aquest succés, encara que no es descarten altres causes, com una possible avaria mecànica del vehicle o alguna irregularitat en la càrrega transportada. El camió sinistrat, segons els Bombers, transportava productes alimentaris, per la qual cosa també s'ha procedit a avaluar possibles riscos mediambientals derivats del vessament del contingut.

Seguretat viària i reflexió final

Aquest accident torna a posar sobre la taula el debat sobre la seguretat viària a les autopistes catalanes, especialment en aquelles vies amb alta densitat de trànsit pesant. Encara que la ràpida actuació dels cossos d'emergència ha evitat conseqüències més greus, la situació ha evidenciat la vulnerabilitat a què estan exposats els conductors professionals davant qualsevol contratemps durant les seves jornades laborals.

Les autoritats insisteixen en la importància d'extremar les precaucions, respectar els temps de descans i garantir l'adequat manteniment dels vehicles. Aquest nou accident serveix, a més, com a recordatori del crucial paper que juguen els serveis d'emergència en situacions extremes, demostrant una vegada més l'eficàcia i coordinació dels equips de rescat catalans.