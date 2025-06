Caos a l'AP-7: Retencions de fins a 8 quilòmetres en diversos punts

No és estrany que el trànsit pugui convertir-se en un autèntic malson a les grans vies de comunicació, sobretot a primera hora del matí, quan milers de persones intenten arribar als seus destins en el menor temps possible.

Tanmateix, el que ha passat aquest dimarts ha superat amb escreix qualsevol previsió i ha generat un autèntic col·lapse en una de les autopistes més transitades del país. El succés ha obligat a redoblar la paciència dels conductors i a activar tots els recursos de gestió d'emergències disponibles.

Un accident dispara les retencions en plena hora punta

La jornada del 10 de juny de 2025 ha començat amb importants complicacions a l'AP-7, una via clau a l'eix de comunicacions del Vallès i de l'àrea metropolitana de Barcelona. A primera hora del matí, poc abans de les 8, dos carrils d'aquesta autopista han hagut de ser tallats a l'altura de Barberà del Vallès en sentit sud arran d'un accident.

| Mossos d'Esquadra, XCatalunya

Segons el Servei Català de Trànsit, la situació ha provocat ràpidament llargues cues, amb fins a 8 quilòmetres de retenció acumulats des de la zona de Mollet.

La imatge captada per les càmeres de la Xarxa de Carreteres de l'Estat, compartida pels canals oficials de Trànsit, mostrava com els serveis d'emergència i assistència treballaven sobre l'asfalt mentre desenes de vehicles romanien aturats o avançaven amb extrema lentitud. Ambulàncies, grues i patrulles de la policia gestionaven l'operatiu per restablir la circulació tan aviat com fos possible, mentre els conductors afectats consultaven a través de xarxes socials i aplicacions mòbils l'evolució de la incidència.

Problemes afegits: embussos també en sentit nord

La congestió no ha estat exclusiva del sentit sud. A la mateixa autopista AP-7, la circulació s'ha vist afectada també entre Granollers i Parets en direcció sud, així com entre Sant Cugat i Barberà en sentit nord. El trànsit lent i les aturades intermitents s'han multiplicat en diversos trams, provocant un efecte dominó que ha complicat encara més la mobilitat a tota la zona del Vallès Occidental.

Aquest tipus d'episodis, tot i que relativament habituals en dies feiners, prenen especial gravetat quan coincideixen amb un accident que obliga a tallar carrils en una de les artèries principals d'entrada i sortida de Barcelona.

L'efecte sobre la mobilitat és immediat: vehicles atrapats durant hores, transport públic condicionat i una inevitable alteració de la rutina diària de milers de ciutadans.

| ACN

Una autopista marcada per la saturació i els incidents

No és la primera vegada que l'AP-7 es converteix en notícia per un episodi similar. En els darrers anys, el creixement del trànsit rodat i la densitat de vehicles que creuen diàriament aquest corredor han posat en escac la capacitat de la via per absorbir situacions imprevistes. Els accidents, encara que siguin de caràcter lleu, poden disparar les retencions fins a límits insospitats, especialment en hores punta i en dies feiners.

A més, la progressiva desaparició dels peatges ha incentivat l'ús de l'autopista, cosa que es tradueix en un augment de la pressió sobre la infraestructura i en més riscos de saturació. Les dades de Trànsit mostren com la densitat de vehicles per quilòmetre ha anat incrementant-se cada any, situant l'AP-7 com una de les autopistes més congestionades de tot l'estat, especialment als accessos als grans nuclis urbans com Barcelona i la seva àrea metropolitana.