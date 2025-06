Última hora, un manter apunyala un operari de la neteja en ple carrer: Detingut

per Iker Silvosa

De vegades, el que comença com una jornada rutinària pot transformar-se en qüestió de segons. Aquest dilluns, una escena habitual en una ciutat costanera catalana s'ha vist abruptament alterada per un incident inesperat que ha commocionat veïns i testimonis. La notícia es difonia ràpidament i, al llarg del matí, la incertesa creixia entre qui presenciava els fets i aquells que seguien la informació a través de xarxes socials i mitjans digitals.

El succés en detall: un enfrontament inesperat a la via pública

La tranquil·litat de l'avinguda Diputació, una de les artèries principals de Cambrils, s'ha trencat poc després de les 9 del matí. Segons ha informat el Diari de Tarragona, un operari de neteja, treballador de l'empresa concessionària Secomsa, feia la seva feina habitual utilitzant una bufadora. És en aquell moment quan es produeix un enfrontament amb un manter, la presència del qual a la zona és freqüent, especialment en dies d'alta afluència turística.

Segons les primeres informacions recollides per la font ja esmentada, la discussió s'ha iniciat aparentment per una molèstia derivada del soroll o el pas del treballador a prop del manter. El que havia de quedar-se en un simple frec verbal s'ha tornat violència: el manter, de manera sobtada i sense intercanviar més paraules, ha tret una arma blanca i l'ha emprès contra l'operari. La víctima, completament desprevinguda, ha rebut diverses ferides, localitzades al cap i al tòrax.

| ACN

La ràpida actuació dels serveis d'emergència ha estat clau per evitar conseqüències encara més greus. El treballador ferit ha estat evacuat en ambulància fins a l'hospital més proper, on roman sota observació mèdica mentre s'avalua la gravetat de les seves lesions. De moment, no s'han fet públics detalls precisos sobre el seu estat de salut.

Intervenció policial i detenció de l'agressor

Tot just produir-se l'agressió, diversos vianants van donar la veu d'alarma i la Policia Local de Cambrils ha acudit de seguida al lloc dels fets. El presumpte agressor no ha tingut oportunitat de fugir i ha estat detingut a pocs metres del lloc de l'apunyalament. De moment, se l'imputa un delicte de lesions, tot i que no es descarten càrrecs addicionals en funció de l'evolució de la víctima i de l'avanç de la investigació.

La col·laboració entre la Policia Local i els Mossos d'Esquadra ha estat essencial per recollir proves i testimonis que permetin reconstruir amb precisió el que ha passat. Des de la policia autonòmica confirmen que han obert diligències i que el cas segueix sota investigació, sense que de moment s'hagin donat a conèixer detalls sobre la identitat del detingut ni el tipus d'arma utilitzada.