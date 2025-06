Podia haver acabat en tragèdia, un ferit: Incendi acaba amb un home electrocutat

Quan la nit semblava transcórrer amb normalitat i el silenci envoltava la zona, la calma es va veure alterada per una densa columna de fum que va començar a guanyar protagonisme en la foscor. Les emergències, sempre preparades per actuar davant de qualsevol contratemps, van rebre una alerta que va activar de seguida tots els protocols habituals davant de situacions de risc elevat. El succés, ocorregut la matinada de dilluns, va estar a punt d'acabar de manera molt més greu.

Un incendi que obliga a evacuar diverses persones

L'incident ha tingut lloc a l'entorn del camí del Nàstic de Tarragona, quan passaven uns minuts de dos quarts de tres de la matinada, segons han confirmat des del Diari de Tarragona. L'avís al telèfon d'emergències 112 s'ha produït exactament a les 2:46 hores. Ràpidament, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, patrulles de la Guàrdia Urbana de Tarragona i una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) s'han desplaçat fins al lloc dels fets.

El foc, segons el relat dels bombers, s'havia originat en un annex de l'habitatge principal, utilitzat habitualment com a magatzem. Les flames, visibles a diversos metres, amenaçaven d'estendre's a la casa principal, tot i que la ràpida actuació dels equips d'emergències ha aconseguit contenir l'incendi i evitar danys estructurals majors. Només el fum va arribar a penetrar a l'interior de l'habitatge, mentre els serveis d'extinció aconseguien controlar el sinistre poc abans de dos quarts de cinc de la matinada.

| ACN

El risc invisible: una electrocució després d'escapar de les flames

La situació, que ja per si mateixa era tensa pel perill de propagació del foc, s'ha complicat encara més durant l'evacuació dels ocupants. En el moment de fugir de l'annex, una de les tres persones afectades ha trepitjat accidentalment un cable elèctric mentre anava descalç, cosa que ha provocat una descàrrega elèctrica. L'electrocució, tot i que lleu, ha deixat l'home amb una cremada al peu, motiu pel qual ha hagut de ser atès al mateix lloc pels sanitaris del SEM.

Posteriorment, el ferit ha estat traslladat a l'Hospital de Santa Tecla per a una valoració mèdica completa. Per sort, els altres dos ocupants han aconseguit sortir il·lesos i no han necessitat atenció sanitària, cosa que ha evitat un balanç més tràgic. Segons el relat dels serveis d'emergències, tant les dues persones que eren al mòdul afectat com el propietari de la casa han aconseguit abandonar l'immoble pels seus propis mitjans.