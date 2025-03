Un accident a l'AP-7 provoca el tall de 2 carrils: altres afectacions en 8 vies

Catalunya viu aquest matí de dimarts una complicada jornada a les seves carreteres; una més. Un accident greu ocorregut fa pocs minuts a l'AP-7, a prop de Reus en direcció nord, ha provocat importants retencions i el tall de dos carrils de circulació. Aquest incident és només un dels diversos problemes que afecten diverses vies principals, generant serioses dificultats per al trànsit rodat a tota l'àrea metropolitana i altres punts crítics del territori català.

Tall de dos carrils a l'AP-7

El Servei Català de Trànsit ha informat que l'AP-7, una de les autopistes més importants i concorregudes del país, presenta a aquesta hora greus dificultats de circulació. L'accident, ocorregut sobre les set del matí, ha provocat el tall de dos carrils en sentit nord, a prop de Reus, generant retencions quilomètriques que dificulten la fluïdesa del trànsit cap a Barcelona.

| ACN

En aquests moments, les autoritats treballen intensament per retirar els vehicles accidentats i restablir com més aviat millor la normalitat. No obstant això, els conductors han de prendre precaucions i considerar vies alternatives per evitar quedar atrapats en les llargues cues, que a mesura que avança el matí van augmentant progressivament.

Més accidents compliquen la circulació matinal

Però aquest accident a l'AP-7 no és un fet aïllat en aquest matí complicat per a la mobilitat. Segons informacions facilitades per Trànsit, s'han produït més incidents que compliquen encara més la circulació en altres carreteres importants.

La C-17 també registra afectacions des de primera hora del dia. Un accident ocorregut sobre les set del matí a Mollet del Vallès, sentit nord cap a Ripoll, ha deixat vehicles aturats al voral, generant importants congestions en ambdós sentits. Tot i que els vehicles implicats en l'accident han estat retirats, la situació encara provoca alentiments importants.

Aquests incidents han afectat especialment aquells conductors que intenten desplaçar-se cap a Barcelona i localitats properes, creant grans complicacions per a la mobilitat de milers d'usuaris.

Retencions en altres sis vies principals

A més d'aquests dos accidents, la circulació també es veu afectada en altres sis vies principals d'entrada i sortida de Barcelona. Segons els últims informes de Trànsit, es registren greus retencions a la C-32 des de Gavà i Sant Boi en direcció a Barcelona. Aquesta via és una ruta habitual per a milers de conductors, especialment a les primeres hores del matí, per la qual cosa l'afectació és considerable.

Igualment, a la C-58 des de Sabadell i Montcada, i a la B-23 des de Molins de Rei cap a Sant Feliu de Llobregat, s'estan registrant llargues cues. A més, l'A-2 des de Pallejà cap a Sant Feliu i Cornellà, la C-31 des del Prat cap a Barcelona, i la B-20 entre Santa Coloma i el Nus de la Trinitat, també es veuen afectades amb retencions destacables.

En totes aquestes vies, el Servei Català de Trànsit recomana prudència, reduir la velocitat i, en el possible, utilitzar rutes alternatives o transport públic per evitar agreujar més la situació.

Davant aquest panorama complex en la mobilitat, les autoritats han fet una crida a la prudència i paciència de tots els conductors. S'espera que en les pròximes hores els problemes persisteixin mentre durin les tasques de retirada dels vehicles accidentats i es restableixi la normalitat del trànsit. A més, no es descarten nous sinistres a les carreteres catalanes al llarg del matí, ja que aquests s'han tornat més que habituals. Per això, és transcendent mantenir-se informat de la situació de les vies abans d'emprendre el nostre viatge.