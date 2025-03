Nou accident mortal a la C-58: Màxima preocupació per la sinistralitat

Una vegada més, les carreteres catalanes tornen a tenyir-se de dol en un any especialment tràgic pel que fa a sinistralitat viària. Aquest dilluns al matí, l'autopista C-58 ha estat escenari d'un accident fatal que ha acabat amb la vida d'un motorista. Un succés que no només incrementa les preocupants estadístiques de mortalitat a la carretera, sinó que a més intensifica l'alarma per la seguretat a les vies d'accés a Barcelona, on la freqüència d'accidents greus sembla anar en augment.

Un accident fatal en hora punta

El tràgic incident va tenir lloc al voltant de les 10:30 del matí al quilòmetre 1,2 de l'autopista C-58, en sentit cap a la capital catalana, una zona que habitualment presenta una elevada densitat de trànsit. Segons fonts policials, el motorista implicat va patir una caiguda per causes que encara estan sent investigades, i, lamentablement, després de caure a l'asfalt, va ser atropellat per un camió que circulava en aquell moment per la mateixa via.

La ràpida intervenció dels cossos d'emergència no va poder fer res per salvar la vida del conductor de la motocicleta, qui va morir al mateix lloc del sinistre a causa de les greus ferides sofertes per l'impacte. Fins al punt de l'accident es van desplaçar immediatament vuit patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que només van poder confirmar la mort del motorista.

Importants afectacions en el trànsit

La gravetat de l'accident va obligar les autoritats a tancar parcialment l'autopista durant diverses hores, provocant importants retencions. Dos carrils de la C-58 van quedar totalment bloquejats durant l'operatiu policial i d'emergències. Com a conseqüència, la congestió va arribar a assolir fins a tres quilòmetres a la pròpia C-58 i altres quatre quilòmetres addicionals a la C-33, des de Montcada i Reixac, generant enormes problemes circulatoris durant bona part del matí en un dels accessos clau cap a Barcelona.

Els Mossos d'Esquadra van treballar intensament en la gestió del trànsit i en les primeres tasques d'investigació de l'accident, buscant esclarir tots els factors que podrien haver contribuït al fatídic desenllaç, des de possibles distraccions fins a irregularitats en la circulació.

Alarmants xifres de sinistralitat viària el 2025

Aquest accident mortal no és un cas aïllat, sinó part d'una preocupant tendència que ve registrant-se des de principis d'aquest any a les carreteres catalanes. Amb aquesta última víctima mortal, ja són 30 les persones mortes en accidents de trànsit a Catalunya en el que portem de 2025, una xifra considerablement elevada respecte a anys anteriors. El cap de setmana va deixar un balanç de pràcticament una desena de morts i l'inici de la setmana no ha millorat les coses.

Especialment alarmant resulta el nombre de motoristes implicats, ja que dels 30 morts fins ara, nou circulaven en motocicleta. Aquestes dades posen novament sobre la taula la vulnerabilitat específica dels motoristes en accidents greus i la necessitat urgent d'implementar mesures de prevenció eficaces.