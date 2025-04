8 dotacions de bombers intervenen després de caure el sostre d'un menjador

Moments de tensió i alarma van viure els veïns d'un edifici quan part del sostre d'un menjador es va esfondrar inesperadament, generant una mobilització immediata dels serveis d'emergència. L'incident, ocorregut a la tarda, va requerir la ràpida intervenció de diverses unitats de bombers a causa del risc evident per a l'estructura de l'immoble.

Els fets i la ràpida intervenció

El succés va tenir lloc aproximadament a les 13:36 hores del 13 d'abril, quan es va produir el despreniment parcial del sostre del menjador d'un pis, segons fonts dels Bombers, que van atendre la trucada inicial al número d'emergències 112.

Afortunadament, i segons han confirmat els serveis d'emergència desplaçats, no es van registrar víctimes ni ferits, cosa que va reduir considerablement la gravetat potencial de l'incident.

| @bomberscat

Davant el risc de majors danys estructurals i com a mesura preventiva, les autoritats van procedir al desallotjament immediat dels veïns de l'edifici afectat. Un cop assegurada l'evacuació completa, els bombers van procedir a una inspecció detallada de l'immoble, compost per planta baixa i dos pisos superiors.

Una operació conjunta de seguretat i prevenció

Les vuit dotacions de bombers desplaçades al lloc van realitzar treballs minuciosos per garantir la seguretat de l'edifici. Acompanyats per personal del Grup de Reforç d'Emergències i Catàstrofes (GREC) i per un arquitecte municipal, es van dur a terme tasques d'inspecció detallada, anàlisi estructural i apuntalament preventiu per evitar possibles col·lapses addicionals.

Durant la intervenció es van utilitzar materials específics i tècniques especialitzades per apuntalar les zones afectades, facilitant així una eventual reparació estructural definitiva i segura. El desplegament de recursos, segons els testimonis presents, va ser ampli i ordenat, contribuint a minimitzar la preocupació inicial generada entre els residents i vianants.

Possibles causes i antecedents

Encara que encara es desconeixen oficialment les causes exactes que van provocar la caiguda del sostre, fonts properes apunten a una possible combinació de factors, entre ells el desgast propi d'edificis antics, problemes de manteniment, o la recent activitat d'obres en immobles propers, quelcom habitual a la zona. Aquestes hipòtesis seran part de l'anàlisi tècnic posterior que es realitzarà per part de l'arquitecte municipal i tècnics especialistes del GREC.

Aquest tipus d'incidents, encara que no freqüents, recorda la importància vital de mantenir inspeccions periòdiques en immobles antics per prevenir situacions similars o fins i tot més greus. En anteriors successos a la mateixa ciutat s'han registrat incidents similars, encara que afortunadament la majoria sense conseqüències majors a causa de les ràpides intervencions.

| @bomberscat, XCatalunya, ACN

Reflexió sobre la importància del manteniment preventiu

L'incident posa novament sobre la taula el debat sobre la importància del manteniment preventiu en edificacions urbanes. Situacions com aquesta poden evitar-se en gran mesura amb una adequada i regular inspecció tècnica d'edificis, especialment aquells que superen determinades antiguitats o que presenten signes visibles de desgast.

L'actuació eficient i oportuna dels bombers ha permès que, en aquest cas, no hi hagi hagut danys personals, però deixa clar el missatge sobre la necessitat d'extremar precaucions per evitar possibles tragèdies futures.

Per ara, els veïns afectats esperen les conclusions tècniques i les decisions de l'ajuntament local sobre els següents passos per assegurar l'habitabilitat i seguretat completa de l'edifici afectat.