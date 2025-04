Caos a l'AP-7 per culpa d'unes obres

Les carreteres catalanes han tornat a ser escenari d'una jornada complicada per als conductors que transitaven per una de les vies més importants i transitades del país. Unes obres inesperades han provocat una situació de caos que ha generat llargues cues i una notable desesperació entre els usuaris que han quedat atrapats en la congestió.

Aquest dimarts 1 d'abril al matí, els conductors que circulaven en direcció sud, cap a Tarragona, es van trobar amb una desagradable sorpresa: un sobtat embús generat per obres de manteniment que estaven realitzant-se a l'AP-7, entre Castellví de Rosanes i Martorell.

La sorpresa radicava principalment en què no hi va haver comunicació prèvia d'aquestes obres, o almenys no de forma prou clara per als usuaris habituals. La Direcció General de Trànsit (DGT) sí que havia informat mitjançant les seves xarxes socials del succés, però aquest avís va arribar massa tard per a aquells conductors que ja es trobaven en ruta.

Les imatges difoses a les xarxes socials mostren clarament llargues files de vehicles en aquest tram de l'AP-7, un dels punts de connexió més utilitzats per a desplaçaments cap al sud de Catalunya, especialment cap a Tarragona i les platges properes en períodes vacacionals o caps de setmana assolellats com el que hem tingut.

Cues quilomètriques

Els conductors afectats han manifestat el seu descontentament a les xarxes socials, assenyalant que alguns van arribar a romandre més d'una hora aturats a l'embús o avançant lentament per l'autopista. Els missatges de frustració van ser abundants, amb crítiques dirigides tant a l'administració encarregada del manteniment viari com a la gestió informativa de l'incident.

Les retencions van començar al voltant de les 10 del matí i, segons les càmeres de trànsit oficials, a les 10:22 ja s'observava clarament un fort alentiment en ambdós carrils de l'autopista. Els camions i vehicles pesants també es van veure involucrats en la congestió, agreujant la lentitud del trànsit.

Fonts de la DGT van confirmar posteriorment que aquestes obres formen part d'un pla més ampli per millorar la seguretat i el manteniment de l'AP-7. A més, van puntualitzar que aquest tipus d'intervencions solen realitzar-se en horaris de menor afluència, aspecte que avui sembla haver-se obviat completament.

Un problema recurrent a l'AP-7

No és la primera vegada que aquesta autopista es converteix en un focus de problemes. L'AP-7, especialment en el seu tram sud, ha patit històricament congestions recurrents derivades de diversos factors: accidents, obres o simple saturació en temporades vacacionals. De fet, durant l'últim any, les obres de manteniment s'han intensificat, cosa que ha provocat constants molèsties per als conductors, especialment en caps de setmana i festius.

La falta de rutes alternatives eficients en aquesta zona, especialment per a aquells que van cap a Tarragona i els seus voltants, fa que els conductors se sentin atrapats i sense opcions quan sorgeix un imprevist com el d'avui.