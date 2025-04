7 dotacions de bombers intervenen en l'incendi d'un edifici de 6 altures

La nit ha tornat a tenyir-se d'alarma i emergència després que un incendi desfermat a la cinquena planta d'un edifici d'habitatges mobilitzés nombrosos efectius de bombers. El foc, que s'ha estès ràpidament per un dels pisos superiors de l'immoble, ha generat moments d'incertesa i nerviosisme entre els veïns afectats.

L'incendi es va originar al voltant de les 19:53 hores d'aquest dilluns, segons va confirmar l'avís rebut pel telèfon d'emergències 112. Ràpidament, un total de set dotacions del cos de Bombers es van desplaçar fins al lloc del sinistre, situat en un bloc residencial de sis altures, concretament de planta baixa més cinc pisos superiors, al municipi de Figueres, a l'Alt Empordà.

| ACN

La rapidesa en la intervenció dels serveis d'emergència ha estat fonamental per controlar la situació. La prioritat dels efectius de bombers ha estat la ràpida extinció de l'incendi, així com verificar l'estat de cadascuna de les vivendes contigües per evitar que les flames es propaguessin per tot el bloc.

Veïns confinats en plena emergència

Durant la intervenció, les autoritats van decidir mantenir confinats els residents de l'edifici com a mesura preventiva davant la possible propagació del fum i les flames. Segons han detallat des de Bombers, el foc ha afectat únicament un pis de la cinquena planta de l'immoble, cosa que ha facilitat considerablement les tasques de control i extinció.

Així mateix, s'ha treballat intensament en la ventilació de l'escala comuna de l'edifici per dissipar el fum acumulat, tasca essencial per evitar possibles intoxicacions per inhalació. Aquesta tasca és clau en situacions d'emergència, especialment en edificis alts on el fum pot convertir-se en una trampa mortal per als veïns.

Sense víctimes ni ferits, encara que amb danys materials

Malgrat l'espectacularitat de les imatges difoses a les xarxes socials, en les quals s'observa clarament la magnitud de l'incendi i el desplegament important de bombers, afortunadament no s'han registrat víctimes ni ferits de cap tipus. No obstant això, encara no s'han quantificat els danys materials, que s'anticipen importants en haver estat afectat directament almenys un pis complet de l'edifici residencial.

Els serveis d'emergència continuen treballant al lloc per assegurar completament la zona i garantir que no hi hagi riscos latents després de l'extinció definitiva del foc. D'altra banda, s'espera que en les pròximes hores es realitzi una primera avaluació de l'estat estructural de l'edifici afectat.

Aquest nou incident posa de relleu la importància de les mesures preventives contra incendis en habitatges particulars, especialment en blocs residencials. Segons estadístiques dels cossos de bombers a Catalunya, una gran majoria d'incendis domèstics es produeixen per descuits o fallades elèctriques en electrodomèstics i sistemes de calefacció.