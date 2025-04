La vaga causa estralls a Rodalies: Suspesa la circulació en una línia

per Iker Silvosa

Milers d'usuaris han començat el dia enfrontant-se a la incertesa habitual que porten amb si les vagues en el transport públic. Una línia clau de Rodalies ha estat suspesa completament a causa d'una convocatòria de vaga que afecta seriosament la mobilitat i podria provocar nombroses incidències al llarg del dia.

Des de primera hora del matí d'aquest dimarts, la circulació de la línia R7 de Rodalies, que connecta Barcelona amb importants centres universitaris, ha estat totalment suspesa. Aquesta interrupció del servei ha estat causada per la vaga convocada pels sindicats CGT, SF-I i Alferro, segons ha confirmat Renfe.

| ACN

Aquesta situació ha obligat els passatgers habituals d'aquesta ruta, especialment estudiants universitaris que es dirigeixen cap a la Universitat Autònoma de Barcelona, a buscar alternatives improvisades per arribar a temps a les seves classes i compromisos.

La línia R7 és especialment utilitzada per milers d'estudiants universitaris, ja que connecta directament la ciutat de Barcelona amb l'estació de Cerdanyola Universitat, situada al costat del campus de la UAB. Davant la suspensió total del servei, la companyia Renfe ha hagut d'activar un pla alternatiu per intentar mitigar els efectes negatius en els usuaris.

Alternatives improvisades per als usuaris afectats

Davant la impossibilitat de circular amb normalitat, Renfe ha informat els passatgers que poden utilitzar els trens de la línia R4 fins a l'estació de Cerdanyola del Vallès. Des d'aquest punt, els usuaris hauran de continuar el seu trajecte cap a la Universitat Autònoma de Barcelona utilitzant un servei especial d'autobusos Exprés que connecten ambdues estacions. Aquest pla alternatiu intenta minimitzar l'impacte, encara que evidentment no evita els retards ni les incomoditats que suposa per als passatgers habituals.

Així mateix, els usuaris que habitualment comencen el seu recorregut a la cèntrica estació de Plaça Catalunya estan sent derivats als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), cosa que afegeix una nova capa de complicació a la seva rutina diària.

Més línies afectades per la jornada de protesta

Però l'afectació de la vaga no es limita exclusivament a la línia R7. També altres línies importants com l'R2 Sud s'han vist colpejades per les conseqüències d'aquest atur sindical, amb la supressió de diversos serveis puntuals. A més, Renfe ha confirmat que un dels trens AVE que havia de sortir des de Barcelona cap a Madrid a les 6:20 hores ha quedat suprimit, obligant a reubicar els passatgers en serveis posteriors, cosa que reflecteix la magnitud de l'impacte d'aquesta convocatòria en el sistema ferroviari català.

Durant tot el dia, s'esperen noves incidències i supressions puntuals que podrien complicar encara més el transport ferroviari a la regió. Rodalies ja ha alertat els usuaris a través dels seus canals oficials que la situació podria empitjorar en funció de com evolucioni l'atur convocat pels sindicats.