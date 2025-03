Caos a l'AP-7 per un accident: La pluja ho complica tot

Una jornada marcada per la meteorologia adversa es va convertir en un autèntic caos per a centenars de conductors que circulaven per una de les principals artèries viàries catalanes. Una vegada més, la pluja es va transformar en la gran protagonista negativa del dia, complicant notablement la circulació en diverses vies importants. Però no va ser només l'aigua la culpable, sinó també un aparatós accident que va generar enormes retencions, alterant significativament la mobilitat dels usuaris durant hores.

L'incident ha tingut lloc aquest divendres al voltant de les 14:30 hores, bloquejant parcialment un dels principals corredors viaris de l'àrea metropolitana de Barcelona, l'autopista AP-7. El sinistre ha succeït a l'altura de Cerdanyola del Vallès, direcció Girona, i ràpidament ha provocat un col·lapse significatiu de la circulació.

| @transit

Segons informacions oficials proporcionades pel Servei Català de Trànsit, l'accident ha obligat a tancar temporalment un dels carrils de l'AP-7, en sentit nord. Aquesta circumstància ha desencadenat ràpidament cues quilomètriques, generant fins a 4 quilòmetres de retencions des de la localitat de Sant Cugat del Vallès.

Les imatges difoses des de càmeres de control de trànsit mostraven clarament l'escenari desolador, amb vehicles atrapats en una llarga i densa fila que avançava lentament sota una pluja persistent. Els serveis d'emergència i les patrulles de trànsit van actuar amb rapidesa, tractant de reduir com més aviat millor les conseqüències d'aquest contratemps.

Obertura del carril i nous embussos

Encara que les autoritats han aconseguit reobrir el carril afectat en un breu termini, al voltant de les 15:00 hores, el trànsit no ha recuperat del tot la seva normalitat. La situació ha romàs crítica a causa de l'intens trànsit acumulat i a l'efecte embut generat per la reducció temporal de carrils. De fet, les càmeres han registrat com, malgrat la reobertura, la circulació romania altament congestionada durant gran part de la tarda.

Paral·lelament, les complicacions a l'AP-7 s'han estès a altres zones properes, generant importants retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, en sentit sud. D'aquesta manera, l'efecte dòmino provocat per l'accident inicial ha convertit la circulació en tota la regió en un autèntic desafiament per als conductors.

Aquest incident torna a posar sobre la taula un problema recurrent: la vulnerabilitat del trànsit rodat davant condicions meteorològiques adverses, especialment en autopistes tan transitades com l'AP-7. La combinació de pluja i alta densitat de vehicles multiplica exponencialment el risc d'accidents, generant escenaris potencialment perillosos que exigeixen prudència extrema per part dels conductors.

Cal recordar que l'AP-7, una via clau que connecta les províncies de Tarragona, Barcelona i Girona amb França, és una de les autopistes amb major intensitat de trànsit del país, la qual cosa la fa especialment susceptible davant qualsevol incident, per petit que sigui.