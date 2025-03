Un dia més a Rodalies: Línia afectada per una incidència, 40 minuts de retard

La rutina matinal torna a trencar-se per a centenars de passatgers a Catalunya. Una incidència tècnica en la infraestructura ferroviària torna a generar retards considerables a Rodalies, un problema recurrent que continua afectant la qualitat del servei i la paciència dels usuaris.

En aquesta ocasió, els afectats han estat els viatgers de la línia R16 de Rodalies, que cobreix la ruta entre Tortosa i l'Estació de França de Barcelona. La incidència es va detectar en les primeres hores del divendres 7 de març, en un tram especialment transitat, provocant retards generalitzats en múltiples serveis. Segons ha informat Renfe a través dels seus canals oficials, s'ha produït una avaria en les infraestructures ferroviàries que afecten específicament el tram comprès entre L'Hospitalet de l'Infant i L'Ametlla de Mar.

| ACN

L'avaria, la causa específica de la qual encara no s'ha determinat públicament, ha afectat severament el ritme habitual del trànsit ferroviari, especialment en els horaris matinals més concorreguts. Com a conseqüència directa, els passatgers han hagut d'afrontar retards que han arribat fins als 40 minuts en algunes rutes concretes, com la sortida de les 5:40 h de Tortosa amb destinació a Barcelona.

Tècnics d'Adif mobilitzats per resoldre la incidència

Tan aviat com Renfe va notificar la situació, els tècnics d'Adif, entitat responsable del manteniment i reparació de la infraestructura ferroviària, es van desplaçar immediatament al lloc per diagnosticar i solucionar l'avaria al més aviat possible. Fonts internes han confirmat que l'equip tècnic es troba en ple procés de reparació i diagnòstic, tot i que encara no hi ha una previsió concreta sobre quan podria normalitzar-se el servei completament.

És habitual que les incidències en aquest tipus d'infraestructures, especialment aquelles que afecten directament la via, requereixin un temps considerable de resolució. Mentrestant, els viatgers no tenen altra opció que esperar pacientment en estacions i trens, de vegades sense informació precisa sobre quant temps podria prolongar-se aquesta situació.

Una problemàtica recurrent per als usuaris

Les incidències i els retards constants en les línies de Rodalies no són una novetat per a aquells que utilitzen diàriament aquest mitjà de transport. En els últims mesos, han estat freqüents les queixes sobre la falta de manteniment adequat i la lentitud en la reparació de problemes tècnics. La situació s'ha convertit gairebé en una rutina desagradable per a molts viatgers, que veuen com les seves jornades laborals i les seves obligacions personals queden supeditades al correcte funcionament d'un servei que hauria de ser fiable i puntual.

A finals de l'any passat, sense anar més lluny, es va produir una situació similar en la mateixa línia R16, causant retards de fins a una hora i mitja. Això va provocar crítiques generalitzades i un fort malestar en els usuaris habituals, que han sol·licitat repetidament solucions definitives i millores estructurals en el servei ferroviari català.