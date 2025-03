Més d'una desena de gihadistes detinguts: Volien atemptar de forma imminent

Una operació policial d'alta volada ha sacsejat Barcelona i ha posat en alerta màxima les autoritats antiterroristes europees. El passat 3 de març, la Policia Nacional, els Mossos d'Esquadra i la Polizia di Stato italiana, van detenir 11 persones vinculades a una perillosa organització terrorista pakistanesa, Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP), coneguda per promoure el terrorisme islàmic radical.

Aquest grup, que opera des de Pakistan amb una ideologia extremista, estava preparant accions violentes a Europa, incloent assassinats i decapitacions, segons han revelat les investigacions. La notícia, feta pública avui, 7 de març, ha generat una onada de preocupació entre la ciutadania, sobretot perquè la cèl·lula ja havia començat a identificar objectius concrets al continent.

Una operació coordinada amb abast internacional

L'operació es va dur a terme simultàniament a Barcelona, la seva àrea metropolitana i Piacenza (Itàlia). De les 11 detencions, 10 es van produir a la capital catalana i rodalies, mentre que una persona va ser arrestada a Itàlia. Aquest cop forma part de la tercera fase d’una investigació que, des del 2022, ha resultat en 30 detencions a Espanya, evidenciant l’arrelament d’aquesta xarxa terrorista al país.

Les fases anteriors, el 2022 (5 detinguts) i el 2023 (14 detinguts), ja havien alertat sobre la presència de simpatitzants de TLP a diverses ciutats espanyoles, però l’escala i la gravetat d’aquesta última operació eleven la percepció d’amenaça a un nou nivell.

Les autoritats han confirmat que els detinguts estan acusats de delictes greus com enaltecimiento, apologia, adoctrinament, finançament del terrorisme i preparació d’atacs. El 6 de març, quatre d’ells van ingressar en presó provisional per ordre del Juzgado Central de Instrucción número 6 i la Fiscalía de la Audiencia Nacional, mentre la investigació segueix oberta per determinar l’abast total de la trama.

| Policía Nacional

Una cèl·lula jerarquitzada amb dones al capdavant de la propaganda

Un dels detalls més alarmants d’aquesta operació és la sofisticació de la cèl·lula. Els membres utilitzaven canals de comunicació xifrats, alguns gestionats exclusivament per dones, per difondre consignes violentes i coordinar accions. Aquestes plataformes no només servien per a l’adoctrinament, sinó que també incloïen instruccions explícites per cometre assassinats i decapitacions. Segons fonts policials consultades per XCatalunya.cat, la cèl·lula ja havia iniciat el procés d’identificació d’objectius a Europa, un fet que ha disparat les alarmes sobre la imminència d’un possible atemptat.

La implicació activa de dones en la gestió d’aquests canals representa una novetat inquietant. Tradicionalment, les dones han tingut un paper secundari en aquest tipus d’organitzacions, però en aquest cas sembla que exercien funcions clau en la propaganda i la coordinació, fet que podria indicar una evolució en l’estratègia de TLP per eludir la vigilància policial.

Origen dels detinguts: la connexió pakistanesa

Encara que les autoritats no han confirmat oficialment la nacionalitat de tots els detinguts, diverses fonts apunten que la majoria, si no tots, són d’origen pakistanès. Aquesta hipòtesi es recolza en la naturalesa de TLP, un partit islamista radical originari de Pakistan que defensa l’establiment de la llei islàmica i que ha estat vinculat a protestes violentes i crides a l’assassinat al seu país d’origen. Diversos mitjans ja avancen que "tots els detinguts són d’origen pakistanès", una afirmació coherent amb les detencions anteriors relacionades amb TLP a Espanya, com les 14 persones arrestades el 2023, moltes de les quals residien a Barcelona.

Aquest patró suggereix que Barcelona s’ha convertit en un punt neuràlgic per a les activitats d’aquest grup a Europa, possiblement a causa de la presència d’una comunitat pakistanesa significativa i de la facilitat per establir xarxes clandestines en una ciutat cosmopolita.

Un historial preocupant d’activitat terrorista a Espanya

La lluita contra el terrorisme islàmic a Espanya no és nova. Des del 2012, el Ministeri de l’Interior ha registrat desenes d’operacions contra cèl·lules gihadistes, moltes d’elles amb epicentre a Catalunya. El mapa interactiu del Ministeri (disponible aquí) mostra com Barcelona ha estat un focus recurrent d’aquestes activitats. En operacions anteriors, s’han detingut persones de diverses nacionalitats, incloent-hi marroquins, argelins i fins i tot espanyols conversos, però l’auge de detencions vinculades a TLP apunta a una amenaça específica provinent de Pakistan.

Març de 2022: Cinc pakistanesos van ser arrestats a Barcelona, Girona, Úbeda i Granada per fomentar assassinats a través de les xarxes socials.

Novembre de 2023: 14 persones, també d’origen pakistanès, van ser detingudes a diverses ciutats espanyoles, amb la meitat residint a Barcelona.

Març de 2025: Els 11 detinguts actuals completen un total de 30 detencions en tres anys, un ritme que subratlla la persistència d’aquesta amenaça.

El risc creixent d’ISIS-K: una doble amenaça per a Europa

Paral·lelament a l’activitat de TLP, Europa enfronta una altra ombra terrorista: ISIS-K (Estat Islàmic de Khorasan), una branca letal d’ISIS amb base a Afganistan i Àsia Central. Aquest grup ha demostrat una capacitat alarmant per operar més enllà de les seves fronteres tradicionals.

El març de 2024, quatre membres d’ISIS-K van perpetrar un atemptat en un saló de concerts a Krasnogorsk (Rússia), deixant 145 morts i centenars de ferits. Al juny del mateix any, vuit homes tadjiks van ser arrestats als Estats Units per un complot vinculat a una cèl·lula d’ISIS-K a Europa Central, evidenciant la seva ambició global.

| Policía Nacional

Encara que no hi ha proves d’una connexió directa entre TLP i ISIS-K en aquesta operació, ambdós grups comparteixen una ideologia radical i un objectiu comú: sembrar el terror a Occident. Els informes de l’ONU identifiquen ISIS-K com la major amenaça terrorista externa per a Europa, un risc que es veu amplificat per la presència de cèl·lules com la de TLP a ciutats com Barcelona. La combinació d’aquestes dues forces podria convertir el continent en un escenari de múltiples fronts terroristes.

Una societat en alerta: què significa això per a Barcelona?

La notícia ha generat una barreja de por i incredulitat entre els barcelonins i els catalans. La idea que una cèl·lula terrorista estigués operant al cor de la ciutat, amb plans concrets per atacar, qüestiona la sensació de seguretat d’una metròpoli coneguda pel seu caràcter obert i acollidor. Els canals xifrats gestionats per dones i la identificació d’objectius concrets afegeixen una capa de sofisticació i urgència que fa que molts es preguntin: fins a quin punt estem segurs?

Les autoritats han intentat calmar la població, destacant l’èxit de l’operació i la col·laboració internacional, però els detalls pertorbadors –com la preparació d’assassinats i decapitacions– i el context d’un ISIS-K en ascens deixen poc marge per a l’optimisme. Els experts en intel·ligència i lluita antiterroista coincideixen que la vigilància haurà de ser més estricta que mai, sobretot en una ciutat que ja ha viscut l’horror del terrorisme islàmic amb els atemptats de les Rambles i Cambrils el 2017.

Un futur incert

Aquesta operació antiterrorista posa de manifest la fragilitat de la seguretat europea davant l’amenaça del terrorisme islàmic. La sofisticació de la cèl·lula de TLP, amb dones al capdavant de la propaganda i objectius ja identificats, juntament amb l’ombra d’ISIS-K, dibuixa un panorama inquietant. Barcelona, un cop més, es troba al centre d’aquesta lluita, i els ciutadans es pregunten si aquest serà només un episodi més d’una guerra silenciosa que sembla no tenir fi.

Les autoritats continuen investigant, però la incertesa persisteix. Amb 30 detencions en tres anys i una amenaça que no mostra signes de disminuir, el missatge és clar: la vigilància i la cooperació internacional seran essencials per evitar que aquests plans sinistres es facin realitat. El futur de la seguretat a Europa, i especialment a ciutats com Barcelona, penja d’un fil.