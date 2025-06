Caos a l'AP-7 per un accident avui diumenge a la tarda

per Mireia Puig

No tots els caps de setmana transcorren amb la tranquil·litat esperada a les principals vies de comunicació. La jornada d'aquest diumenge, lluny de ser una excepció, ha estat marcada per la tensió i el nerviosisme de milers de conductors que han vist alterats els seus plans a causa d'un succés inesperat. Els embussos, sovint protagonistes de la tornada a casa, han assolit avui una magnitud poc habitual en una de les artèries més transitades del país.

Una tarda complicada a l'AP-7: retencions quilomètriques després d'un accident

A mesura que avançava la tarda d'aquest 29 de juny, les xarxes socials i els serveis d'informació viària van començar a registrar avisos sobre problemes greus de circulació a l'AP-7. La informació oficial difosa per Trànsit, l'organisme encarregat de la gestió del trànsit a Catalunya, confirmava un accident que ràpidament va tenir conseqüències directes en el flux de vehicles.

Les primeres alertes arribaven al voltant de les cinc de la tarda, quan es comunicava el tall de dos carrils en sentit nord a l'alçada de Martorell, generant ja des d'aquell moment retencions d'entre tres i quatre quilòmetres des de Gelida. Les recomanacions per als conductors afectats apuntaven a buscar rutes alternatives per l'A-2, la C-32 o la N-340 per evitar les llargues esperes.

| ACN, @mossoscat, XCatalunya

Tanmateix, la situació no va millorar en els minuts següents. Tot just un quart d'hora després, l'actualització de Trànsit confirmava que encara quedava un carril tallat i que les cues s'havien incrementat fins als sis quilòmetres, persistint les retencions i el malestar entre els conductors que, resignats, no tenien més opció que esperar o buscar camins secundaris.

Una de les càmeres de Trànsit mostrava la imatge del peatge de Martorell completament saturat, amb files de cotxes i camions que s'estenien fins on arribava la vista.

L'impacte de l'accident entre Castellví de Rosanes i Martorell

La congestió no només va afectar el tram més proper a Martorell, sinó que es va estendre també a l'alçada de Castellví de Rosanes, complicant encara més el desplaçament en sentit nord.

Segons les últimes dades publicades, l'accident va obligar a mantenir un carril tallat durant hores, situació que va multiplicar les retencions en un dels moments de més trànsit del cap de setmana.

L'episodi va tenir lloc en ple retorn de diumenge, una franja horària crítica en què els moviments cap a les grans ciutats són especialment intensos. Les imatges difoses per Trànsit als seus canals oficials reflecteixen el col·lapse viscut en temps real: llargues files de vehicles aturats sota el sol de juny, la impaciència creixent i la impotència dels viatgers davant la impossibilitat d'avançar.

Alternatives, paciència i una pregunta recurrent

Davant d'aquest panorama, les autoritats van recomanar insistentment als conductors utilitzar les vies alternatives a l'AP-7, com l'A-2, la C-32 de peatge o la N-340, opcions que també van començar a experimentar un augment del trànsit.

| ACN

Molts usuaris, sorpresos per la magnitud de les cues i el temps perdut, van recórrer a les xarxes socials per expressar la seva frustració i reclamar una gestió més àgil de la situació.

No és la primera vegada que l'AP-7, especialment en el tram entre Castellví de Rosanes i Martorell, es converteix en protagonista d'una jornada de caos per culpa d'un accident. La infraestructura, tot i ser estratègica per a les comunicacions de Catalunya i l'eix mediterrani, torna a demostrar la seva vulnerabilitat davant d'incidents d'aquest tipus. Una sola col·lisió és capaç de paralitzar durant hores el pas de milers de persones.