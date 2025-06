5 dotacions de bombers a l’incendi d’un habitatge amb persones a dins

per Mireia Puig

No són pocs els dies en què els serveis d'emergència han d'actuar amb rapidesa davant situacions que poden canviar el destí de diverses persones en només uns minuts. Un cas recent ha posat de nou a prova la capacitat de resposta dels equips de bombers, protagonitzant una intervenció que ha mantingut en suspens tota una comunitat i ha tornat a recordar la importància de la prevenció i la ràpida actuació davant qualsevol emergència domèstica.

Un matí marcat per l'emergència

El succés s'ha produït en un habitatge de la localitat de Peralada durant el matí del 29 de juny de 2025, quan, poc després de dos quarts de set, una intensa columna de fum ha començat a sortir per les finestres d'un edifici residencial situat a la plaça Gran.

En qüestió de minuts, el fum negre era visible des de diversos punts de la zona, fet que ha generat l'alarma entre veïns i vianants que no han dubtat a avisar el telèfon d'emergències 112 per sol·licitar ajuda immediata.

| Govern

Segons han confirmat fonts oficials de Bombers de la Generalitat, cinc dotacions de bombers s'han desplaçat ràpidament al lloc de l'incident per actuar a l'interior de l'habitatge afectat, on el foc ja havia consumit una part de l'immoble i el fum amenaçava de propagar-se per la resta de l'edifici. La intervenció coordinada dels equips ha permès controlar la situació abans que les conseqüències fossin encara més greus.

El menjador, origen de l'incendi i evacuació ràpida

El focus principal de l'incendi s'ha localitzat al menjador de l'habitatge, on les flames han causat danys considerables i han elevat la temperatura a tota la zona afectada. Els tècnics han assenyalat que el foc ha generat una important acumulació de calor i fum, que ha obligat a actuar amb la màxima precaució per evitar l'extensió a altres estances del domicili.

Afortunadament, els dos ocupants de l'habitatge han aconseguit sortir a l'exterior pels seus propis mitjans abans que la situació s'agreugés encara més. Tanmateix, tots dos han inhalat una quantitat considerable de fum, motiu pel qual han estat atesos i evacuats pels serveis sanitaris desplaçats també al lloc del succés. La rapidesa de reacció tant dels ocupants com dels equips de bombers ha estat clau per evitar danys personals majors.

La importància de la prevenció i l'actuació coordinada

Casos com el registrat a Peralada evidencien un cop més la necessitat de mantenir la màxima precaució a la llar i comptar sempre amb plans d'evacuació clars davant qualsevol emergència.

| @bomberscat

La ràpida actuació dels veïns, avisant immediatament el 112, ha permès mobilitzar en només minuts les cinc dotacions de bombers necessàries per fer front a la situació i controlar l'incendi abans que afectés el conjunt de l'edifici.

A més, la coordinació entre els diferents cossos d'emergència —incloent-hi els sanitaris, que han atès els afectats per inhalació de fum— ha demostrat ser fonamental per reduir els riscos i les possibles conseqüències d'un incendi domèstic.