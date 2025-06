Tragèdia a Barcelona: Mor una treballadora del servei de neteja a causa de la calor

per Mireia Puig

De vegades, la rutina diària pot amagar riscos silenciosos per a aquells que duen a terme tasques essencials a les nostres ciutats. No tots els perills són evidents, i encara menys quan es parla de professions que, a simple vista, poden semblar exemptes de grans ensurts. Tanmateix, darrere de cada servei públic s'amaguen històries de dedicació, esforç i, de vegades, conseqüències tràgiques.

El que ha passat després de l'onada de calor

La ciutat de Barcelona s'ha despertat aquest diumenge amb la notícia de la mort d'una treballadora del servei de neteja urbana, un fet que ha commocionat tant els seus companys com tota la ciutadania.

Segons la informació confirmada per fonts sindicals i el mateix Ajuntament, la dona va acabar la seva jornada laboral en plena onada de calor dissabte passat i, després de tornar al seu domicili, va perdre la vida.

| ACN

El succés ha obert un debat sobre els riscos laborals als quals s'enfronten els empleats públics, especialment durant episodis de temperatures extremes com els que s'han viscut recentment a la capital catalana.

La UGT, un dels sindicats majoritaris al sector, ha vinculat la tragèdia a les altes temperatures d'aquests dies, tot i que ha demanat màxima prudència fins que es coneguin els resultats de l'autòpsia. Els representants sindicals han recordat que, de moment, es desconeix si la víctima presentava patologies prèvies o si la defunció té una relació directa amb el cop de calor.

Aquesta crida a la cautela és clau per no caure en interpretacions precipitades, tot i que sí que posa de manifest la vulnerabilitat d'aquells que treballen a la intempèrie.

| SEM

Reaccions i mesures de prevenció

L'Ajuntament de Barcelona, mitjançant un comunicat oficial, ha lamentat profundament la mort de l'empleada municipal, transmetent el condol als seus familiars i a l'entorn més proper. El consistori també ha anunciat l'obertura d'una investigació interna per aclarir les causes de la defunció i determinar si hi ha factors laborals que hagin pogut contribuir a aquest desenllaç tràgic.

Des d'UGT s'ha difós un missatge adreçat a tota la plantilla del servei de neteja, insistint en la necessitat d'extremar la precaució i seguir de manera escrupolosa els protocols establerts per a jornades amb temperatures elevades.

D'entre les recomanacions, destaquen la hidratació constant, l'ús de roba lleugera i la possibilitat de fer pauses freqüents per evitar l'esgotament. Els sindicats també han recordat la importància d'adaptar els horaris laborals quan les onades de calor arriben a valors perillosos, com va passar aquest cap de setmana a Barcelona.