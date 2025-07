Caos a l'AP-7 per un accident: 5 quilòmetres de cues i un carril tallat

Les primeres hores de divendres han deixat centenars de conductors amb el peu al fre i la mirada posada al rellotge. El que semblava una jornada rutinària per als usuaris d'una de les principals autopistes del país s'ha transformat en una autèntica prova de paciència. Mentre la circulació es convertia en una successió interminable d'aturades i arrencades.

No és la primera vegada que la mobilitat es veu alterada de manera dràstica en plena operació d'entrada a les grans ciutats. Tot apunta que la situació es podria repetir si no s'adopten mesures per prevenir aquest tipus d'incidents.

Un camió avariat paralitza l'AP-7 a Cerdanyola del Vallès

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit a través dels seus canals oficials, aquest matí ha estat marcat per un important contratemps a l'AP-7. Un camió avariat ha obligat a tallar un dels carrils, generant de seguida retencions que han arribat als 5 quilòmetres.

El succés s'ha registrat poc abans de les nou del matí, a l'altura de Cerdanyola del Vallès, en direcció nord (Girona). En una de les franges horàries amb més densitat de trànsit a causa dels desplaçaments laborals i de mercaderies. Les imatges publicades per Trànsit a les 08:48 hores reflecteixen una situació de màxima congestió: llargues cues de vehicles pesants, furgonetes i turismes completament aturats. Mentrestant, els serveis d'assistència i les patrulles de la policia treballen a contrarellotge per resoldre la incidència.

L'AP-7, un punt negre recurrent per al trànsit català

L'AP-7 és una de les autopistes més transitades i estratègiques de Catalunya, vertebrant el trànsit entre Barcelona, Girona i la frontera francesa. No és estrany que episodis com el d'avui provoquin autèntics mals de cap, tant per als conductors habituals com per als transportistes.

| @transit

En el cas d'aquest matí, el tram afectat s'ha situat entre Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola, dos enclavaments que concentren una gran quantitat de desplaçaments diaris. Les conseqüències de l'avaria s'han fet sentir no només a l'AP-7, sinó també a les carreteres d'accés i als enllaços d'entrada i sortida als municipis veïns. El Servei Català de Trànsit ha recomanat buscar rutes alternatives i ha insistit en la importància de mantenir la calma al volant per evitar accidents secundaris enmig de la congestió.

Recomanacions per als pròxims dies

El col·lapse d'avui reobre el debat sobre la vulnerabilitat de les infraestructures viàries davant incidències imprevistes, especialment en punts d'alta concentració de vehicles. Malgrat els esforços dels equips d'emergència i de la ràpida actuació dels operaris, els embussos de diversos quilòmetres suposen un cost important. Tot plegat afecta en termes de temps, productivitat i, en molts casos, d'estrès i frustració per als usuaris.

Des de Trànsit, a més d'informar puntualment sobre el restabliment de la circulació, han aprofitat per recordar la importància de respectar les indicacions dels panells informatius i dels agents que regulen el trànsit. També insisteixen en la necessitat de revisar l'estat dels vehicles abans d'emprendre trajectes llargs, especialment en dies d'alta demanda.

Un avís que convida a la reflexió

Catalunya continua sent vulnerable a imprevistos com avaries o accidents, capaços de col·lapsar durant hores una autopista clau. Cal invertir en infraestructures intel·ligents i mantenir campanyes de conscienciació per a tots els usuaris de la via. Mentrestant, la paciència i la prudència al volant es mantenen com els millors aliats per a aquells que, cada matí, s'enfronten als desafiaments del trànsit a l'AP-7.