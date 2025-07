Tragèdia a la platja: Mor un jove de 18 anys, el seu amic pateix una aturada cardiorespiratòria

per Mireia Puig

Una tarda tranquil·la d'estiu va acabar convertint-se en tragèdia aquest dijous quan un grup de joves va decidir refrescar-se al mar. El que va començar com un dia de diversió entre amics aviat va derivar en un drama inesperat i colpidor, afectant especialment dos nois que es trobaven gaudint de la jornada.

Emergència a la Platja del Litoral

Cap a les cinc de la tarda, exactament a les 17:08 hores, el telèfon d'emergències 112 va rebre una trucada urgent alertant que un grup de joves presentava serioses dificultats mentre es banyava a la platja del Litoral de Sant Adrià de Besòs.

Segons els primers informes facilitats per Protecció Civil, diversos joves lluitaven contra els corrents marins, incapaços de tornar a la vora per si mateixos.

| ACN

De seguida, els equips de socorrisme van actuar amb rapidesa, aconseguint rescatar diversos dels afectats. Tanmateix, per a dos dels joves implicats, la situació era especialment greu. Un noi de només 18 anys va ser tret de l'aigua en estat crític, i encara que els sanitaris del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van fer tot el possible per estabilitzar-lo, malauradament va morir al lloc dels fets.

Un segon jove aconsegueix sobreviure

La tragèdia hauria pogut ser encara més gran si no fos per la ràpida intervenció de l'equip mèdic amb un altre jove de 19 anys que també presentava símptomes molt greus després de patir una aturada cardiorespiratòria. Gràcies a les maniobres de reanimació cardiopulmonar practicades pels sanitaris del SEM, el noi va aconseguir ser estabilitzat.

Després d'estabilitzar-lo a la mateixa platja, va ser traslladat urgentment a l'Hospital Germans Trias i Pujol, conegut popularment com a Can Ruti, on roman ingressat sota observació mèdica.

Vuitena defunció a les platges catalanes aquest estiu

Aquest lamentable succés eleva a vuit la xifra de persones mortes per ofegament a les platges catalanes des del passat 15 de juny, data en què va començar oficialment la campanya d'estiu. Una xifra alarmant que alerta sobre la importància d'extremar les precaucions als espais aquàtics, especialment durant els dies de temperatures altes i gran afluència a les platges.

| SEM

Les autoritats de Protecció Civil i cossos de socors insisteixen que, tot i la presència de socorristes, els banyistes han de ser conscients del risc que implica entrar a l'aigua en determinades condicions, especialment quan es tracta de platges amb corrents o amb banderes d'advertència.

Consciència i prevenció, claus per evitar tragèdies

Aquest nou incident torna a posar de manifest la necessitat de reforçar la consciència pública sobre els perills del mar, especialment entre els més joves, grup en què sovint preval una falsa sensació de seguretat. Les recomanacions oficials reiteren la necessitat de respectar sempre les indicacions dels socorristes, evitar nedar en zones no vigilades i no subestimar mai la força dels corrents.