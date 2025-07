Tragèdia en una platja catalana: Mor un home de 40 anys

per Joan Grimal

Una jornada d'estiu va acabar en tragèdia aquest dijous 3 de juliol a Barcelona. Un home d'uns 40 anys va perdre la vida després de caure des d'un espigó a la platja del Somorrostro, un dels punts més freqüentats del litoral barceloní. El succés va tenir lloc cap a les 16:30 hores.

Segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra, no existeixen indicis de criminalitat. La policia autonòmica ha descartat qualsevol intervenció de tercers i considera el fet com un accident. Aquesta valoració preliminar, juntament amb l'absència de testimonis que parlin d'una agressió o comportament sospitós, permet tancar momentàniament la porta a una possible investigació penal.

Un espigó freqüentat per locals i turistes

L'espigó del Somorrostro, situat al bell mig del front marítim de Barcelona, és una zona molt concorreguda durant els mesos d'estiu. A més de turistes que cerquen un racó més tranquil, també és habitual veure-hi locals passejant, pescant o simplement contemplant el mar.

| XCatalunya, Canva

La seguretat en aquests punts no sempre és òptima, ja que moltes persones accedeixen a les zones de roca sense el calçat adequat o subestimen el perill que representen les superfícies relliscoses, especialment després del pas de les onades.

En aquest cas, tot apunta que l'home va perdre l'equilibri mentre caminava per la zona més elevada de l'espigó i va caure a l'aigua o contra les roques, patint un cop fatal. Diversos banyistes van alertar els socorristes en veure el cos en una posició compromesa, però quan els equips d'emergències van arribar, ja era massa tard.

| ACN, XCatalunya, wowow

Intervenció ràpida, però sense èxit

Després de rebre l'avís, els serveis d'emergències es van desplaçar al lloc amb rapidesa. Es van activar efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), de la Guàrdia Urbana i dels mateixos Mossos d'Esquadra. Tanmateix, els intents de reanimació van resultar infructuosos. La víctima presentava lesions incompatibles amb la vida, segons van indicar posteriorment fonts mèdiques.

El cos va ser recuperat poc després i, a falta d'una autòpsia completa, tot indica que el cop al cap va ser determinant. La identitat del difunt encara no ha estat divulgada públicament a l'espera de contactar amb la seva família.

Malauradament, no és la primera vegada que un accident d'aquestes característiques ocorre a la costa barcelonina. En anys anteriors, ja s'han registrat caigudes des d'espigons o zones de roques, moltes vegades provocades per imprudències o la manca de senyalització clara en determinats punts del litoral.

Les autoritats municipals recorden la importància de respectar les indicacions de seguretat, no accedir a zones no habilitades per al bany i extremar la precaució als espigons, especialment en dies d'onatge o vent fort.

Un recordatori tràgic sobre la seguretat al mar

Aquest tipus de fets, més enllà de la commoció immediata, tornen a obrir el debat sobre la necessitat de reforçar les mesures de prevenció en entorns naturals freqüentats pel públic. Tot i que les platges urbanes de Barcelona compten amb vigilància i serveis de socorrisme, els espigons i zones de roques suposen un risc afegit que moltes vegades no es comunica amb prou claredat als visitants.

Mentre la ciutat continua rebent milers de turistes cada dia, aquest tràgic accident al Somorrostro serveix com a recordatori que el mar, per molt bell que sigui, mai deixa de ser un entorn on la prudència ha de prevaldre