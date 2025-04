Caos a la B-30 per un accident: Un carril tallat

El mes d'abril ha arrencat amb complicacions serioses a les carreteres catalanes, i una de les més destacades s'ha produït aquest dimarts a la B-30, a l'altura de Barberà del Vallès, on un accident de trànsit ha obligat a tallar un dels carrils en sentit sud. El succés, que va tenir lloc a primera hora del matí, ha coincidit amb el tram més conflictiu del dia: la franja en què milers de vehicles es dirigeixen cap als seus llocs de treball. Com a conseqüència directa, s'han generat retencions de fins a dos quilòmetres, segons ha confirmat el Servei Català de Trànsit.

La B-30, que actua com una via de circumval·lació clau a l'àrea metropolitana de Barcelona, suporta diàriament un elevat volum de trànsit. Qualsevol incident, per petit que sigui, té un efecte dòmino que pot col·lapsar la mobilitat en qüestió de minuts. En aquest cas, la reducció del carril no només ha afectat els conductors en direcció sud, sinó que ha alentit també els accessos des de vies adjacents com l'AP-7 i la C-58, provocant un autèntic coll d'ampolla a la zona.

Abril arrenca amb una elevada sinistralitat viària

Aquest accident a Barberà del Vallès no ha estat un cas aïllat. Durant aquests primers dies d'abril, el Servei Català de Trànsit ha informat de múltiples incidents repartits per tota la xarxa viària catalana. L'1 d'abril passat, per exemple, l'AP-7 va viure un dels seus dies més complicats a l'altura de Martorell, on un sinistre múltiple entre diversos turismes va provocar més de cinc quilòmetres de retencions en ambdós sentits de la marxa. Va ser necessari desviar el trànsit i activar diverses dotacions d'emergències per restablir la circulació.

Només dos dies més tard, el 3 d'abril, un camió avariat a la C-58, molt a prop de Sabadell, va obligar a tallar parcialment un dels carrils durant més de dues hores. La congestió en aquesta via va ser especialment intensa, ja que es tracta d'una de les més transitades de la comarca del Vallès Occidental. El col·lapse va afectar no només els conductors particulars, sinó també el transport públic que circula per aquesta zona, amb retards generalitzats en diverses línies d'autobús interurbà.

Per la seva banda, el dissabte 5 d'abril, un nou incident va tenir lloc a la N-II, al seu pas per Mataró. Encara que en aquest cas no es van registrar ferits de gravetat, els danys materials van ser notables i el trànsit va quedar interromput durant prop d'una hora. Aquestes xifres reflecteixen un inici de mes amb una activitat anòmala pel que fa a sinistres viaris, una situació que preocupa tant les autoritats com els usuaris habituals d'aquestes carreteres.

Crida a la precaució i vigilància reforçada

Des del Servei Català de Trànsit han emès diverses recomanacions als conductors en vista de l'augment d'accidents. S'insisteix en la importància de mantenir la distància de seguretat, evitar distraccions al volant i revisar l'estat del vehicle abans de sortir a la carretera. A més, s'ha reforçat la presència de patrulles i controls en punts estratègics durant les hores punta, especialment en vies d'alta densitat com la B-30, l'AP-7 o la C-58.

També es recomana consultar els canals oficials del SCT, com la web o l'app mòbil, on s'actualitza en temps real la situació del trànsit a tota Catalunya. Aquest tipus d'eines poden resultar clau per evitar embussos i planificar rutes alternatives amb antelació.

L'accident a Barberà del Vallès serveix com a recordatori que qualsevol imprevist pot desencadenar una cadena de conseqüències en una xarxa viària ja per si mateixa tensionada. I més encara en aquest arrencament d'abril, on sembla que la prudència serà més necessària que mai.