La crema d'un matalàs provoca un aparatós incendi

per Iker Silvosa

Un nou incendi domèstic ha activat aquest dilluns les alarmes al cor d'una localitat catalana. A primera hora del matí, els veïns han alertat els equips d'emergència en veure com una intensa fumera començava a sortir des d'una de les vivendes situades en ple nucli antic, generant moments de preocupació i tensió entre els residents del barri.

L'origen del foc: un matalàs en flames

El succés ha tingut lloc poc després de les deu del matí, concretament a les 10:05 hores, quan el telèfon d'emergències 112 ha rebut diverses trucades alertant sobre fum i olor a cremat provinents de l'interior d'un edifici ubicat en un carrer estret i antic del centre històric de Vic.

| ACN

Després de rebre l'avís, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat ràpidament fins al lloc de l'incident. En arribar, els efectius han confirmat que es tractava d'un incendi focalitzat en una habitació de la vivenda. Segons fonts oficials, el foc s'hauria originat en un matalàs, encara que fins al moment es desconeixen les causes exactes que van provocar la seva combustió.

Ràpida intervenció i absència de ferits

Un cop al lloc, els Bombers han actuat amb eficàcia, desplegant una línia d'aigua per sufocar ràpidament les flames que afectaven l'interior del domicili. Després de controlar l'incendi, els efectius van procedir a la ventilació exhaustiva de l'immoble, cosa que ha evitat que el fum afectés la resta de vivendes contigües o s'estengués més enllà del pis afectat.

La ràpida resposta dels serveis d'emergències ha permès resoldre la situació sense que es produïssin danys personals. Fonts dels Bombers han confirmat que cap persona ha resultat ferida ni intoxicada pel fum, encara que sí han informat que s'han produït danys materials a l'interior de l'habitació on es trobava el matalàs incendiat.

Desplegament de seguretat i prevenció a la zona

El dispositiu desplegat per controlar la situació ha comptat a més amb la presència d'agents dels Mossos d'Esquadra, que han assegurat el perímetre per facilitar les tasques d'extinció i evitar que veïns o curiosos s'acostessin massa, donades les estretes característiques del carrer on va ocórrer l'incident.

Aquest tipus de situacions solen complicar-se a causa de la dificultat d'accés per als vehicles d'emergències en carrers estrets com l'afectat, cosa habitual al centre històric de Vic. En aquesta ocasió, el treball coordinat entre els cossos d'emergència ha evitat mals majors, aconseguint controlar ràpidament l'incident i retornant la tranquil·litat al barri.