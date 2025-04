Espectacular incendi d'un cotxe a la GI-502

En plena jornada matinal, un incident ha mobilitzat els serveis d'emergència en una tranquil·la carretera de la província de Girona. El que va començar com un succés aparentment menor ha despertat l'interès de nombrosos conductors i veïns de la zona per la seva ràpida propagació i la possibilitat que es compliqués en qüestió de minuts. Afortunadament, l'actuació immediata del cos de bombers ha evitat conseqüències majors.

El succés s'ha produït a la carretera GI-502, al seu pas pel terme municipal de Darnius, a la comarca de l'Alt Empordà. Un vehicle que circulava per la via ha començat a cremar per causes que, a aquesta hora, encara no han estat confirmades per les autoritats. La columna de fum ha estat visible des de diversos quilòmetres de distància, cosa que ha provocat certa inquietud entre els conductors que transitaven per la zona en aquell moment.

Dues dotacions i actuació eficaç

Segons ha informat el cos de Bombers de la Generalitat a través dels seus canals oficials, dues dotacions han estat enviades al lloc de l'incident. La coordinació entre els equips desplaçats ha permès controlar el foc amb rapidesa i evitar que s'estengués més enllà del vehicle afectat.

Malgrat l'aparatositat de l'incendi i de l'alarma inicial entre els testimonis, no s'han produït ferits, i tampoc s'ha vist afectada cap massa forestal propera. Aquesta última dada resulta especialment rellevant, tenint en compte el context de sequera i risc d'incendis que es viu en diverses zones del territori català durant aquesta època de l'any.

La circulació a la GI-502 ha patit algunes alteracions puntuals durant la intervenció dels bombers, tot i que la situació s'ha normalitzat en poc temps. Tècnics i agents dels Mossos d'Esquadra continuen amb la recopilació d'informació per esclarir les causes exactes del foc.

Una matinada agitada a la mateixa regió

Aquest nou incident es produeix tot just un dia després d'una matinada especialment tensa en altres localitats properes, com Mollet del Vallès, Badalona i Granollers, on fins a set vehicles van cremar en tres incendis diferents, ocorreguts en menys de quatre hores.

Encara que el foc de Darnius ha estat contingut sense majors complicacions, i no s'ha establert cap connexió directa amb els successos de la nit anterior, la coincidència temporal ha encès les alertes. Les autoritats no descarten cap escenari, i tant els serveis d'emergència com les forces de seguretat romanen atents davant possibles nous episodis.

Per ara, la calma ha tornat a la GI-502. Però el fum d'aquest matí, i el de la nit anterior, segueix flotant en l'aire... i amb ell, la incòmoda pregunta de si tot això és una simple coincidència.