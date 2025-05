Caos absolut a l'AP-7 després d'un accident múltiple: més de 10 quilòmetres de retenció

La jornada de dimecres 21 de maig de 2025 quedarà marcada per a milers de conductors que van veure alterats els seus plans sense previ avís. Un incident en una de les principals artèries de trànsit de Catalunya va desfermar una situació de col·lapse a la xarxa viària, en ple horari diürn i amb el trànsit habitual de vehicles pesants i particulars. Una vegada més, la imprevisibilitat a la carretera es va traduir en hores d'espera, nerviosisme i un enorme desafiament logístic per als serveis d'emergència i gestió viària.

Un accident múltiple desferma el caos en ple matí

Poc abans del migdia, l'AP-7 s'ha vist embolicada en un caos circulatori arran d'un accident múltiple que ha implicat dos camions i un turisme en sentit sud, a l'altura de Gelida. La notícia ha saltat a través dels canals oficials de Trànsit, que han alertat de retencions creixents entre Castellví de Rosanes i Gelida, direcció Tarragona. La primera informació confirmava que només quedava un carril obert a la circulació, una circumstància que en una via d'aquest calibre suposa l'inici d'un autèntic embús.

Les imatges captades per les càmeres de trànsit no deixaven lloc a dubtes: llargues files de camions i turismes completament detinguts, ocupant tots els carrils excepte un, mentre els serveis d'emergència actuaven per desallotjar la zona. Segons Trànsit, l'accident ha provocat cues que superaven al principi els 2 quilòmetres en ambdós sentits, agreujades per l'avaria d'un altre vehicle a les immediacions de Martorell, en sentit nord.

| @transit

Les retencions s'estenen i la situació empitjora

Amb el pas dels minuts, la gravetat de l'incident va anar augmentant. Al voltant de les 12:10 hores, la cua en sentit sud ja arribava a Castellbisbal, superant els 10 quilòmetres d'embús entre aquest municipi i Gelida. Les actualitzacions de Trànsit informaven que la circulació seguia limitada a un únic carril i que els vehicles accidentats —dos camions i un turisme— seguien obstaculitzant la via.

Primers avenços i millora paulatina de la circulació

No ha estat fins passada la una del migdia quan han començat a arribar notícies més encoratjadores. Els vehicles accidentats han estat finalment apartats al voral, cosa que ha permès la reobertura de tots els carrils i una progressiva millora de la circulació. No obstant això, el col·lapse no s'ha resolt immediatament: encara queden més de 8 quilòmetres de retencions des de Castellbisbal, amb la circulació recuperant-se lentament i els serveis de neteja treballant per restablir la normalitat al més aviat possible.