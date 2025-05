Brutal incendi d'un turisme en plena autopista: Nit complicada per als Bombers

No totes les nits segueixen un patró previsible i, de vegades, la calma pot veure's interrompuda per situacions extremes que posen a prova la professionalitat i capacitat de resposta dels serveis d'emergència. Durant l'última matinada, els equips d'extinció han hagut de desplegar-se amb rapidesa davant diversos successos que han alterat la rutina nocturna i han requerit una actuació precisa i coordinada.

Incendi en plena autopista: intervenció exprés per evitar mals majors

El primer gran ensurt s'ha produït en plena autopista, quan un turisme ha estat pastura de les flames després de declarar-se un incendi al seu interior. El succés ha ocorregut a la C-17, una de les artèries viàries més transitades, a l'altura de Tagamanent, i ha estat reportat al voltant de les 21:15 hores. La magnitud del foc, que ha devorat completament el vehicle, ha obligat els Bombers de la Generalitat a actuar amb la màxima celeritat per impedir que les flames es propaguessin o posessin en perill altres conductors.

Segons la informació facilitada pels propis equips d'emergències a través dels seus canals oficials, malgrat la virulència de l'incendi, no ha calgut lamentar danys personals. El turisme ha cremat per complet, però gràcies a la intervenció ràpida amb línia d'aigua i el segellat amb escuma, s'ha aconseguit extingir el foc sense que es produïssin ferits ni s'estenguessin els danys a altres vehicles o infraestructures properes.

Més enllà de l'incendi: una nit d'ensurts a l'àrea metropolitana i a les carreteres

Mentre l'atenció se centrava en l'espectacular incendi del turisme, la nit continuava amb noves trucades d'emergència. A Badalona, una altra intervenció rellevant ha tingut lloc prop de les 23:00 hores, a l'aparcament subterrani d'un edifici situat al carrer Calderón de la Barca. En aquesta ocasió, una furgoneta ha estat devorada per les flames en una de les plantes subterrànies, provocant una intensa mobilització de recursos.

L'actuació dels Bombers a Badalona, on han acudit amb nou dotacions, ha consistit tant en la recerca i extinció de l'incendi dins de l'aparcament, distribuït en diverses plantes, com en la inspecció simultània del bloc d'habitatges, des de la planta baixa fins al quart pis, per assegurar-se que no hi hagués víctimes ni danys personals entre els residents. De nou, la bona notícia ha estat que l'incident s'ha saldat sense ferits.

Però la nit encara depararia un tercer ensurt. En aquest cas, l'escenari ha estat la carretera C-12, prop de Tortosa, on un accident de trànsit ha mantingut en suspens els serveis d'emergències a primera hora de la matinada, sobre les 3:16 hores.

Un vehicle ha sortit de la via i ha quedat inestable al marge, atrapant una persona al seu interior. La intervenció ha estat crucial: els equips han assegurat el vehicle per evitar el seu desplaçament, aconseguint extreure la persona, que posteriorment ha hagut de ser atesa pel personal sanitari del SEM. Dues dotacions de Bombers han acudit per executar aquestes tasques de rescat.