Nova tragèdia a la carretera: Un mort i dos ferits greus en un xoc frontal

Les primeres hores del matí d'aquest dimecres han estat marcades per la preocupació i el desconcert entre els conductors d'una coneguda via catalana, on la circulació s'ha vist completament interrompuda per un greu succés que, una vegada més, posa de relleu la fragilitat de la seguretat viària. No és la primera vegada que aquest tipus de situacions sorprèn a aquells que es dirigeixen als seus llocs de treball o tornen a casa després d'un torn nocturn, i lamentablement, les conseqüències han estat devastadores.

Un xoc frontal que paralitza la mobilitat

La jornada s'ha vist alterada de manera sobtada per un accident de trànsit que ha obligat a tallar completament el pas en ambdós sentits. Segons la informació oficial proporcionada pel Servei Català de Trànsit (SCT) a través dels seus canals oficials, el sinistre s'ha produït a primera hora del matí a la carretera C-12, a l'altura de Balaguer, a la comarca de la Noguera. L'avís als serveis d'emergència ha arribat a les 9.29 hores, moment en què s'ha activat un ampli dispositiu per atendre l'emergència.

L'accident, un violent xoc frontal entre un turisme i un tot terreny, ha tingut lloc al punt quilomètric 173,7. El balanç provisional que han confirmat les autoritats és dramàtic: una persona ha perdut la vida a l'acte, mentre que dues més han resultat ferides, una en estat crític i l'altra amb pronòstic greu. Ambdues han estat evacuades de seguida a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha desplegat cinc unitats terrestres i l'helicòpter medicalitzat a la zona.

| SEM

La magnitud de l'accident ha requerit la mobilització urgent de nombrosos equips d'emergència. Fins a cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i tots els recursos disponibles del SEM s'han desplaçat fins al lloc del sinistre per assegurar la zona, rescatar els afectats i restablir el trànsit el més aviat possible. No obstant això, la gravetat del xoc i les tasques d'atenció a les víctimes han fet que la carretera romangui tallada durant diverses hores, generant importants retencions i desviaments.

Aquest tipus de desplegaments són una mostra del compromís dels serveis d'emergència de Catalunya davant els accidents de trànsit greus. Cada minut compta quan es tracta de salvar vides o evitar que les ferides s'agreugin, per la qual cosa la coordinació entre Mossos, Bombers i SEM resulta fonamental en aquests escenaris crítics.

Balanç tràgic a les carreteres catalanes el 2025

La víctima mortal d'aquest accident eleva a 57 el nombre de persones mortes a les carreteres catalanes en el que portem d'any. Aquesta dada, proporcionada pel Servei Català de Trànsit, posa de manifest l'amenaça persistent que representen els accidents de trànsit, malgrat els continus esforços en matèria de conscienciació, control i millora de les infraestructures. El sinistre d'aquest matí se suma a una llarga llista d'incidents ocorreguts en vies interurbanes, especialment en punts on la intensitat del trànsit i les condicions de la via poden afavorir aquest tipus de col·lisions frontals.

En el cas de la C-12, una de les artèries principals de la Noguera i pas obligat per a nombrosos transportistes i viatgers, no és la primera vegada que es registra un accident de gravetat. Les autoritats insisteixen en la necessitat d'extremar les precaucions, especialment en trams amb corbes o on la visibilitat pot veure's reduïda per factors climatològics.