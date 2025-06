Té un accident a la N-2A, arriben els Mossos i el troben adormit i borratxo

No cada dia la policia s'enfronta a escenes tan sorprenents com la que van viure fa tot just unes hores en una transitada via catalana. Una trucada d'alerta i un vehicle fora del comú van ser l'inici d'una història que no va trigar a circular per les xarxes socials i que torna a posar el focus sobre els perills de la conducció sota els efectes de l'alcohol. Un succés que, tot i que sembla tret d'una comèdia, va acabar amb una detenció i noves preguntes sobre la seguretat a les carreteres.

Una trucada que activa les alarmes a la N-2A

La tranquil·litat de la tarda de dijous es va veure alterada quan un testimoni va contactar amb els Mossos d'Esquadra per informar d'un vehicle accidentat a la carretera N-2A, concretament al punt quilomètric 521,5, a l'altura del municipi de Jorba, a la comarca de l'Anoia.

L'avís detallava la presència d'un cotxe en una posició insòlita i, segons el mateix alertant, tot feia indicar que alguna cosa no quadrava a l'escena.

| ACN

Quan els agents van arribar al lloc, el primer que els va cridar l'atenció no va ser l'estat del vehicle, sinó el del conductor. L'home, de 46 anys, no només es trobava adormit al volant, sinó que havia decidit fer-ho en ple carril bici, després d'intentar circular per aquesta via reservada a ciclistes i vianants. La imatge, tan surrealista com preocupant, mostrava a més el conductor sense samarreta i descalç, aliè a la situació i als perills als quals s'havia exposat.

La intervenció dels Mossos i el control d'alcoholèmia

Després de comprovar que no hi havia ferits, els Mossos d'Esquadra es van centrar a esbrinar què havia passat exactament. Segons fonts policials, l'individu presentava clars símptomes d'intoxicació etílica: dificultat per parlar, moviments incoherents i una olor inconfusible d'alcohol.

No van trigar a fer-li la prova d'alcoholèmia, que va donar un resultat contundent: 0,99 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire expirat, gairebé quatre vegades més del límit legal establert.

El procediment policial va ser immediat. El conductor va quedar detingut a l'acte, acusat d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol, una infracció que a Catalunya –com a la resta de l'Estat– pot comportar penes de presó i la retirada del carnet, a més de sancions econòmiques importants.

La mateixa policia va voler remarcar la perillositat de la situació, ja que el vehicle, després de sortir de la calçada, podria haver causat un incident molt més gran si s'hagués creuat amb ciclistes o vianants.

Precedents i context de la sinistralitat a la N-2A

La carretera N-2A és una de les vies amb més trànsit de la comarca de l'Anoia, coneguda tant pel seu intens trànsit com per la sinistralitat que ha acumulat els darrers anys. Els accidents relacionats amb el consum d'alcohol continuen sent una de les principals causes d'intervenció per als Mossos, especialment en horaris de tarda i nit.

| ACN

Les campanyes de conscienciació i els controls rutinaris han aconseguit reduir la xifra de sinistres, però episodis com el de Jorba demostren que el risc continua molt present

Els experts recorden que una taxa de 0,99 mg/l és una quantitat molt elevada i suposa una pèrdua de reflexos i capacitats psicomotrius que posen en perill tant el mateix conductor com la resta d'usuaris de la via. La presència d'un cotxe circulant –i finalment aturat– en un carril bici és una situació excepcional que podria haver tingut conseqüències greus, especialment en un tram freqüentat per ciclistes i vianants.