Caos a l'A-2, un accident provoca cues de diversos quilòmetres

per Mireia Puig

Una vegada més, un important tram d'una de les vies més transitades de Catalunya s'ha vist col·lapsat per un incident que posa a prova la paciència de centenars de conductors. Aquest tipus de successos són habituals i, tanmateix, cada episodi afegeix tensió i dificultat per a aquells que han de transitar per aquesta carretera en els seus desplaçaments diaris.

Un divendres complicat

El succés ha ocorregut aquest divendres 11 d'abril de 2025 al migdia, moment de gran afluència de trànsit a causa de l'inici del cap de setmana. L'accident ha tingut lloc a l'autovia A-2, en direcció cap a Martorell, específicament en el tram que travessa el municipi de Sant Feliu de Llobregat.

Aquest tram és conegut per l'alta circulació, especialment en hores punta, convertint-lo en un punt conflictiu on qualsevol incident pot provocar llargues cues.

| Canva

Segons la informació proporcionada pel servei de Trànsit, l'accident ha implicat el tancament parcial d'un dels carrils de l'A-2, dificultant considerablement el trànsit en direcció Martorell. Aquesta restricció ha generat una retenció immediata, acumulant aproximadament 2 quilòmetres de lentitud des de la localitat veïna de Sant Joan Despí.

Les conseqüències immediates

Des que es va donar avís de l'accident, les autoritats i els equips d'emergència s'han mobilitzat ràpidament cap a la zona. En les imatges compartides per Trànsit, es pot observar clarament com la circulació ha quedat notablement afectada, amb vehicles pràcticament detinguts o avançant lentament, especialment en els carrils afectats directament per la incidència.

Les càmeres instal·lades en aquest tram han estat fonamentals per avaluar l'abast de l'embús i la magnitud de l'incident. L'acumulació de vehicles, especialment camions i autobusos, mostra com els conductors s'han vist obligats a reduir dràsticament la seva velocitat, cosa que genera encara més lentitud a la via.

Una problemàtica recurrent

No és la primera vegada que l'autovia A-2 pateix episodis similars, especialment en zones urbanes densament poblades com Sant Feliu de Llobregat o Sant Joan Despí. Aquests punts, on conflueixen entrades i sortides cap a diferents municipis, són particularment susceptibles a incidents d'aquest tipus, que ràpidament es converteixen en autèntics colls d'ampolla.

Davant aquesta situació recurrent, molts conductors demanen a les autoritats millores significatives en la infraestructura viària que permetin reduir la vulnerabilitat d'aquests trams i minimitzar l'impacte de futurs accidents. El debat sobre possibles solucions, com l'ampliació de carrils o la millora d'accessos alternatius, torna a l'actualitat cada vegada que es produeix un incident similar.

Recomanacions per als conductors

Mentre les autoritats continuen treballant per desallotjar el tram afectat i restablir la normalitat a la via, des de Trànsit recomanen paciència i buscar rutes alternatives per evitar incrementar les retencions.

| ACN

També fan èmfasi en mantenir l'atenció a la carretera i respectar les indicacions dels serveis d'emergències per garantir tant la seguretat personal com la fluïdesa en la recuperació del trànsit.

En definitiva, aquest incident torna a posar en evidència la fragilitat de certes vies importants a Catalunya i la necessitat urgent de solucions efectives i sostenibles per evitar futurs episodis similars. El caos viscut avui a l'A-2 és un clar recordatori que els problemes estructurals requereixen atenció constant i una planificació adequada per part dels organismes responsables.