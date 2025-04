Tragèdia a Barcelona: Trobat el cadàver d'un nadó

Un tràgic succés ha commocionat en les últimes hores els veïns d'una localitat de l'àrea metropolitana de Barcelona. La inesperada notícia saltava després de la trucada desesperada als serveis d'emergència alertant de la possible defunció d'un nadó, un fet que ha posat en marxa un ampli dispositiu policial i sanitari per esclarir les circumstàncies que envolten aquest trist descobriment.

Avís d'emergència i dramàtic descobriment

L'alarma va saltar al voltant de les set menys quart de la tarda del passat dimecres, quan els Mossos van rebre una trucada d'alerta sobre la presència d'un nadó aparentment mort. Aquesta notícia l'ha avançat El Caso i ha estat corroborada per l'Agència Catalana de Notícies.

| Gencat

Després de diversos minuts d'incertesa, els agents van aconseguir localitzar el cadàver del nadó dins d'un habitatge situat al carrer Ros i Güell, al barri de Bonavista de Badalona. Allà, jeia el cos sense vida del petit, que segons les primeres apreciacions es tractaria d'un fetus l'edat gestacional del qual no ha pogut ser concretada per les autoritats fins al moment.

De seguida, els efectius policials desplaçats al lloc van procedir a acordonar la zona, mentre iniciaven les diligències per esclarir les circumstàncies d'aquesta tragèdia. Al mateix domicili es trobava també la mare del nadó, la identitat de la qual s'ha mantingut reservada. La dona va ser ràpidament identificada pels investigadors, que van començar a prendre-li declaració per obtenir pistes que permetin aclarir què va poder succeir exactament.

En aquests primers moments de la investigació, la Unitat d'Investigació (UI) dels Mossos a Badalona ha pres les regnes del cas, centrant-se a conèixer detalls clau com la identitat del pare del nadó, el grau de coneixement que la família tenia sobre l'embaràs i, especialment, si van existir complicacions durant el període de gestació o possibles situacions d'estrès psicològic en la mare que haguessin portat al fatal desenllaç.

Pendents de l'informe forense per aclarir el misteri

El cadàver del nadó va ser traslladat a dependències de l'anatòmic forense, on es durà a terme una autòpsia exhaustiva en les pròximes hores. Aquest informe mèdic serà crucial per determinar les circumstàncies exactes de la mort, conèixer el temps exacte de gestació del fetus i verificar si es tracta d'un avortament natural, un part prematur amb complicacions, o si el nadó va néixer ja sense vida.

Els resultats seran determinants per orientar els investigadors, que fins ara mantenen obertes totes les hipòtesis possibles. Fonts policials recalquen que no descarten cap teoria, des d'una mort accidental a un possible avortament natural que la mare pogués haver decidit ocultar, motivada per la por o la pressió de l'entorn familiar.