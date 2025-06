Aparatós incendi al costat d’una granja: Intervenen 11 dotacions de bombers

La tranquil·litat de la comarca del Pla de l’Estany es va veure interrompuda aquest diumenge a la tarda quan una gran columna de fum va començar a enlairar-se sobre els camps de Vilademuls. Eren les 17:28 h quan els serveis d’emergència van rebre l’avís: una màquina agrícola havia començat a cremar molt a prop d’una granja.

L’incendi, que va començar de manera localitzada, va despertar una ràpida preocupació per la proximitat amb les instal·lacions ramaderes i pel risc de propagació a la vegetació i zones boscoses properes.

Llames controlades, però persistents

Segons van confirmar els Bombers de la Generalitat, la vegetació va cremar lentament, cosa que va donar un petit marge per actuar. Tot i això, la intervenció va ser complexa: un total d’11 dotacions es van desplaçar fins a la zona per contenir el foc, incloses unitats especialitzades del GRAF.

| @bomberscat, XCatalunya

La intensitat del fum i la ubicació del focus van obligar a prendre decisions estratègiques, entre elles, deixar que una bala de palla cremés completament, per evitar riscos més grans en intentar apagar-la.

Amb gran habilitat, el conductor va ajudar a delimitar l’àrea afectada, remenant terra i creant una franja de seguretat per impedir que les flames s’estenguessin. Aquest gest, que no va ser improvisat, demostra un cop més la importància de la col·laboració entre serveis d’emergència i el món rural, on cada segon compta i cada eina, per rudimentària que sembli, pot ser vital.

| @bomberscat, XCatalunya

Intervenció en zona forestal

A més de la feina sobre el terreny agrícola, els equips de l’EPAF (Equip de Prevenció Activa Forestal) també van entrar en acció. Aquests es van encarregar de netejar la zona boscosa que envolta els camps, creant tallafocs i retirant material inflamable que podria haver servit de combustible si el vent hagués canviat de direcció.

Les condicions meteorològiques van jugar a favor dels bombers: no hi havia vent fort i la humitat del terreny, tot i que no gaire elevada, va ser suficient per alentir l’expansió.

Tot i l’ensurt i l’espectacularitat de la columna de fum visible des de diversos quilòmetres, no es van registrar ferits ni danys personals. La granja, situada molt a prop del focus inicial, no va arribar a veure’s afectada gràcies a la rapidesa de l’operatiu. Tampoc va ser necessari evacuar animals.

Accident o negligència?

Tot apunta a un sobreescalfament o fallada mecànica a la maquinària agrícola, tot i que no es descarta una espurna provocada pel frec amb alguna pedra o resta metàl·lica entre la vegetació. L’incendi ja està extingit, però la investigació segueix oberta. Mentrestant, l’episodi ha servit com a recordatori de com poden ser de vulnerables les zones rurals en plena temporada estival.

El que no s’ha divulgat públicament, almenys fins ara, és que la màquina agrícola afectada era propietat de la mateixa granja a la qual el foc va amenaçar. Segons fonts properes, l’operari estava realitzant tasques rutinàries quan va notar que el motor treia fum. En qüestió de minuts, el foc es va desfermar.

I el més preocupant: aquesta granja emmagatzema fertilitzants altament inflamables en un cobert a només 30 metres del lloc de l’incendi.