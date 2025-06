Es complica la nit amb un nou incendi forestal

La tarda de dilluns 30 de juny de 2025, un nou incendi agrícola va sacsejar la tranquil·litat del municipi de Tremp, a la comarca del Pallars Jussà. L'avís es va rebre a les 18:46 hores: un foc havia començat a la zona del Puigcercós, en una extensió agrícola seca i castigada per la calor acumulada de les últimes setmanes.

Els Bombers de la Generalitat van actuar amb rapidesa i contundència. En pocs minuts, ja hi havia 20 dotacions mobilitzades, incloses unitats especialitzades del GRAF i personal de l'EPAF, dedicats a la prevenció i contenció forestal. Quatre d'aquestes dotacions eren aèries, del grup MAER, encarregades de les descàrregues d'aigua.

Un incendi condicionat pel vent

L'evolució de l'incendi no va ser senzilla. Les primeres hores d'intervenció van estar marcades per la inestabilitat meteorològica. Una tempesta propera va generar forts vents canviants, cosa que va obligar els bombers a prioritzar l'atac sobre el flanc esquerre i la cua de l'incendi.

| XCatalunya

Aquesta decisió tàctica va resultar clau per contenir l'avanç descontrolat. A mesura que queia la tarda, el dispositiu es va reforçar fins a arribar a les 24 dotacions, amb presència aèria constant. Les flames s'estenien principalment per camps agrícoles, però la proximitat amb algunes zones forestals va elevar el nivell de risc.

La terra també lluita

Els primers a actuar, fins i tot abans que arribessin tots els efectius, van ser els mateixos agricultors de la zona. Amb tractors i maquinària pesada, van començar a treballar sobre la cua i el flanc esquerre, creant franges de terra llaurada per frenar l'avanç del foc.

| @bomberscat, XCatalunya

Aquest tipus de col·laboració entre pagesos i bombers és cada cop més habitual, especialment en zones rurals amb tradició agrícola. No només demostra el compromís dels veïns, sinó que moltes vegades marca la diferència entre un incendi controlat i una catàstrofe forestal.

25 dotacions i cinc aeronaus

A les 19:45 h, la xifra d'efectius desplegats ja ascendia a 25 dotacions, amb cinc unitats aèries operatives. L'incendi abastava una superfície estimada de 20 hectàrees, i l'objectiu prioritari era evitar que la situació es compliqués els dies vinents, on s'esperen altes temperatures i una major càrrega de combustible vegetal sec a la regió.

El foc es va mantenir lluny del nucli urbà de Puigcercós, i segons els últims informes dels Bombers, l'avanç de les flames no va evolucionar en aquesta direcció, cosa que va alleujar els veïns, que van arribar a témer una possible evacuació preventiva.

Un avís per a les properes setmanes

L'incendi de Tremp no ha provocat víctimes ni danys personals, però es considera un avís seriós. Els serveis d'emergència temen que la combinació de camps secs, calor extrema i tempestes puntuals generi un còctel explosiu per als pròxims dies.

Per això, les tasques es van centrar a rematar bé cada racó, per no deixar punts calents que puguin reactivar-se. A més, s'han reforçat les recomanacions a la població: evitar cremes agrícoles, extremar precaucions en desplaçaments per zones forestals i, sobretot, alertar de seguida si es detecta fum o foc.

El més revelador: un foc que no hauria d'haver començat

El que encara no s'ha comunicat oficialment és el que ja circula entre els veïns i part del personal desplegat: l'incendi hauria començat per una negligència evitable. Segons fonts no confirmades, un agricultor feia tasques amb maquinària en plena onada de calor, quan una espurna generada per un estri metàl·lic sobre una pedra hauria encès la palla acumulada.

Un error mínim, al lloc i moment equivocats. I una mostra que, en aquestes condicions, n'hi ha prou amb una sola distracció per mobilitzar 25 dotacions i encendre la por a tot un municipi.