Brutal explosió d'un vaixell al port: 3 persones ferides

Un matí tranquil s'ha vist alterat abruptament per una inesperada explosió que ha sorprès a tots els presents. Els fets han ocorregut en un popular port de la costa catalana, quan un veler de fibra d'uns 12 metres d'eslora, situat a prop d'una zona de subministrament de combustible, ha patit una potent deflagració seguida d'un incendi que ha generat alarma entre els testimonis de l'incident.

Una explosió que ha sorprès al port

El sinistre ha tingut lloc aquest dimecres al voltant de les 8:30 del matí, moment en què el port ja comptava amb una considerable activitat. Testimonis que es trobaven a l'àrea han descrit la situació com "impactant" a causa de la ràpida propagació del foc sobre el vaixell, construït principalment amb fibra, un material altament inflamable.

Inicialment, s'han mobilitzat cinc dotacions de bombers que han treballat intensament per controlar les flames. Per facilitar les tasques d'extinció, l'embarcació ha estat avarada a l'aigua, aconseguint controlar i extingir finalment l'incendi poc després de les 9:30 del matí.

| ACN

Ferits traslladats a centres hospitalaris

Arran de l'incident, tres persones han resultat ferides, segons ha confirmat el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). La més afectada ha estat una dona que ha patit cremades importants al rostre i les cames mentre es trobava fora de l'embarcació. Ràpidament ha estat traslladada a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, on roman sota observació encara que el seu estat es classifica com menys greu.

A més, dos homes també han resultat afectats per inhalació de fum, sent evacuats de seguida a l'Hospital Comarcal d'Amposta. El seu estat tampoc revesteix gravetat, encara que romanen en observació per precaució mèdica.

Primeres hipòtesis sobre la causa de l'incident

La ràpida intervenció dels equips d'emergències ha evitat conseqüències encara majors, especialment a causa de la proximitat del veler amb una estació de combustible. De seguida, s'han activat mesures preventives ambientals per evitar possibles fuites d'hidrocarburs o altres contaminants. El port ha activat en fase de prealerta el pla especial d'emergències per contaminació marina (CAMCAT), encara que finalment es va confirmar que no hi va haver cap vessament gràcies a la instal·lació preventiva de barreres de contenció.

Sobre les causes de l'incendi, les primeres investigacions apunten cap a una acumulació de gas procedent d'una bombona de butà localitzada a la cuina de l'embarcació. Es creu que aquesta acumulació de gas ha generat una atmosfera explosiva que, en entrar en contacte amb alguna font d'ignició, ha provocat la forta explosió.