Ja ni sorprèn, retards importants en 7 línies de Rodalies: Protestes d'usuaris

Un nou incident torna a posar en escac a milers de viatgers habituals del transport públic, generant indignació i molèsties a primera hora del matí. Les xarxes socials han estat novament l'altaveu de la frustració d'uns usuaris que veuen com aquesta problemàtica sembla no tenir fi.

El matí d'aquest 14 de maig ha començat amb importants retards en diverses línies del servei de Rodalies. Segons ha confirmat Rodalies, les línies afectades són l'R2, R2 Sud, R14, R15, R16, R17 i RT2. Les demores registrades han superat fàcilment els 20 minuts, complicant seriosament els desplaçaments de milers d'usuaris.

La causa concreta és una incidència tècnica en la infraestructura ferroviària localitzada entre Gavà i El Prat de Llobregat. Degut a aquesta avaria, el servei en la línia R2 Sud ha quedat especialment perjudicat, funcionant únicament amb dos trens per hora i direcció, un fet que agreuja considerablement les conseqüències per a aquells que han de desplaçar-se per aquesta línia en horaris punta.

| ACN

Tècnics d'Adif s'han desplaçat ràpidament a la zona afectada i estan treballant en la reparació de la infraestructura danyada, encara que l'empresa no ha ofert per ara una previsió clara sobre quan estarà completament restablerta la normalitat del servei.

Indignació massiva a les xarxes socials

Com és habitual quan succeeixen aquest tipus d'incidències, la reacció a les xarxes socials no s'ha fet esperar. Usuaris habituals de Rodalies han expressat el seu cansament amb missatges que mostren clarament el seu malestar i enuig. Frases com "sempre igual, sempre la mateixa incidència al mateix lloc, per què no ho arregleu d'una maleïda vegada?" o "fingirem sorpresa" reflecteixen la irritació que genera un servei al qual ja molts qualifiquen de sistemàticament ineficient.

Altres usuaris han aprofitat per denunciar públicament el que consideren un deteriorament generalitzat del servei, acusant fins i tot l'entitat de "causar dany mental diari" degut a la reiteració d'aquests problemes. La crítica cap a la gestió del servei és cada vegada més dura i sembla estendre's amb facilitat en plataformes com Twitter, on aquest tipus d'incidències solen generar milers d'interaccions negatives en pocs minuts.

Problemes recurrents a Rodalies

Aquest incident no és aïllat, ja que el tram entre Gavà i El Prat de Llobregat ha registrat anteriorment diverses avaries similars. Usuaris freqüents denuncien que aquests problemes tècnics en la infraestructura ferroviària són recurrents i exigeixen solucions permanents que vagin més enllà de reparacions provisionals.

La falta d'inversió en manteniment preventiu i l'obsolescència d'alguns trams de la xarxa ferroviària de Rodalies són part dels reclams constants dels viatgers. Aquests exigeixen responsabilitats i mesures contundents per part de les autoritats competents, que semblen no acabar de donar amb una solució efectiva a llarg termini.