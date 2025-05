Perillós incendi en un habitatge, 3 ferits: Els Bombers rescaten més persones

per Iker Silvosa

A primera hora del matí d'avui, 14 de maig de 2025, un perillós incendi en un habitatge ha provocat greus danys i ha deixat almenys tres persones ferides. El sinistre, ocorregut sobre les 05:25 h, ha obligat a la intervenció immediata dels Bombers de la Generalitat i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han treballat sense descans per sufocar el foc, evacuar els residents atrapats i traslladar els afectats a hospitals propers. Afortunadament, la ràpida resposta dels equips d'emergència ha evitat que l'incident tingués conseqüències encara més greus.

L'inici de l'incendi i la intervenció dels Bombers

L'incendi ha començat a l'interior d'un habitatge a la localitat de Cassà de la Selva, a Girona, i ràpidament s'ha estès, obligant els Bombers a desplegar-se amb sis unitats a la zona. Segons la informació proporcionada pel mateix cos de bombers, l'avís s'ha rebut a les 05:25 h, alertant sobre la presència de fum dens i flames visibles. Davant la gravetat de l'incendi, s'ha establert un operatiu d'emergència que ja inclòs l'evacuació dels residents i l'extinció de les flames en el menor temps possible.

La feina dels bombers ha estat complicada a causa de la intensa propagació del foc. Les unitats han utilitzat escales corredisses des de l'exterior de l'habitatge per rescatar les persones atrapades als pisos superiors. Al mateix temps, altres persones han estat confinades dins de les seves llars, ja que el foc els havia bloquejat les rutes d'escapament. Els equips de rescat han treballat amb extrema cautela per evitar que el foc s'estengués a altres habitatges propers, una tasca especialment difícil a causa de la proximitat de les estructures residencials.

| ACN

Ferits i trasllats a hospitals

Durant les tasques de rescat, el SEM ha activat quatre unitats terrestres per assistir els afectats i traslladar-los a centres mèdics propers. Segons un informe del SEM, tres persones han resultat ferides durant l'incident. Una d'elles ha patit ferides lleus, i ha estat traslladada a l'Hospital Dr. Josep Trueta a Girona per rebre atenció mèdica. Les altres dues persones, amb ferides més greus a causa de l'exposició a les flames i al fum, han estat ateses al lloc i després traslladades a l'Hospital de Santa Caterina, on romanen sota observació.

Els equips mèdics del SEM han informat que la intervenció ha estat crucial per estabilitzar els afectats abans de ser traslladats als hospitals, evitant que la situació s'agreugés. La rapidesa amb què el personal d'emergències ha actuat ha jugat un paper essencial per salvar vides enmig d'un succés tan complex.

Causes de l'incendi i mesures preventives

L'incendi, que ja ha estat extingit completament, ha causat danys significatius a l'estructura de l'habitatge i als béns materials dins d'ella. Afortunadament, la ràpida intervenció dels bombers ha evitat que el foc s'estengués a habitatges propers. Tot i que encara es desconeixen les causes exactes de l'incendi, s'han iniciat les investigacions corresponents per determinar si podria haver estat originat per una fallada en la instal·lació elèctrica o algun altre factor.

Aquest succés posa en evidència la importància de la seguretat en els habitatges, especialment pel que fa a la prevenció d'incendis. Les autoritats locals han recordat que és fonamental comptar amb sistemes de detecció de fum, extintors de fàcil accés i rutes d'evacuació ben senyalitzades. A més, en habitatges amb diversos pisos, com en aquest cas, s'ha de garantir que les escales siguin funcionals i estiguin lliures d'obstruccions en cas d'emergència.