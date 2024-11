Brutal accident a la B-520: Hi intervenen diverses unitats de bombers i el SEM

Durant la jornada d'avui, les carreteres catalanes han registrat múltiples incidents de trànsit, especialment en artèries principals com l'AP-7 i la B-23. Tot i això, les vies secundàries també presenten riscos significatius, especialment en zones d'alta densitat de trànsit. La seguretat viària continua sent una prioritat per a les autoritats, que han actuat ràpidament davant de cada situació d'emergència.

Un dels accidents més greus va tenir lloc a la carretera B-520, a l'alçada del quilòmetre 2 a Santa Eugènia de Berga. Una col·lisió entre un turisme i una furgoneta, registrada a les 14.37 hores, va deixar com a saldo tres persones ferides. Segons informa el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), els afectats han estat traslladats a l'Hospital de Vic amb pronòstic menys greu. Tres unitats terrestres del SEM van ser necessàries per atendre les víctimes al lloc.

El cos de bombers també va tenir un paper fonamental en el rescat d'un dels conductors, que havia quedat atrapat dins del turisme. Després d'alliberar-lo del vehicle, els bombers el van lliurar als sanitaris del SEM, que van continuar amb l'atenció mèdica. La ràpida resposta d'aquests equips va evitar que la situació empitjorés i va permetre que les víctimes rebessin atenció al més aviat possible.

La B-520, carretera poc transitada

La carretera B-520 connecta diversos municipis de la comarca d'Osona i és una via de trànsit freqüent per a vehicles particulars i comercials. Tot i que no és una de les carreteres més congestionades, el seu ús constant la converteix en un punt sensible per a accidents de trànsit. En dies laborals, com avui, el flux de vehicles és més gran, cosa que augmenta el risc d'incidents.

L'accident va generar interrupcions temporals en la circulació de la B-520, cosa que va obligar els conductors a buscar rutes alternatives. Les autoritats de trànsit van recomanar extremar la precaució i seguir les indicacions dels equips d'emergència a la zona. A més, es va recordar la importància de respectar els límits de velocitat i mantenir una distància de seguretat adequada.

| ACN

Aquest succés posa en evidència la necessitat de millorar les mesures de prevenció i seguretat a les carreteres secundàries. Tot i que les artèries principals solen rebre més atenció, les vies locals també requereixen infraestructura adequada i controls regulars. Els accidents com ara reforcen el compromís de les autoritats per reduir el nombre d'incidents i garantir la seguretat de tots els usuaris.

Mentrestant, les autoritats treballen per aclarir les causes de l'accident. La coordinació entre el SEM i els bombers va ser clau per gestionar l'emergència i minimitzar-ne les conseqüències. Tot i que les víctimes estan fora de perill, aquest accident deixa un recordatori clar: la seguretat viària depèn de tots.