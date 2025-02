Un altre incendi sacseja Catalunya avui dissabte, intervenen 7 dotacions de Bombers

per Mireia Puig

El clima hivernal sol brindar matins freds i cels ennuvolats en gran part de Catalunya, però aquest dissabte la notícia més destacada no es relaciona amb les temperatures, sinó amb un nou incendi que ha generat gran inquietud a la regió.

Els Bombers s'han mobilitzat amb rapidesa per contenir un foc declarat al garatge d'un habitatge a Roda de Ter, on un cotxe ha quedat completament calcinat. Encara que no s'han registrat ferits, el succés representa un important recordatori sobre la necessitat d'extremar precaucions en aquesta època, en què els canvis bruscos de temperatura poden incidir en situacions de risc.

Les primeres informacions procedeixen del compte oficial de Bombers (@bomberscat), que ha publicat els detalls de la intervenció iniciada al voltant de les 12:26 hores. Segons el comunicat, el foc es va controlar després de l'actuació de set dotacions i, un cop extingit el focus principal, es va procedir a les maniobres de ventilació per dissipar el fum acumulat. Malgrat l'espectacularitat de l'incident, cap persona va resultar lesionada, cosa que demostra el valor de la reacció primerenca i de la coordinació efectiva amb els serveis d'emergència.

| @bomberscat

No és el primer incendi que es registra a Catalunya en les últimes hores, cosa que ha encès les alarmes de la població i dels equips de rescat.

Una intervenció ràpida i eficaç

Els efectius de bombers desplegats a Roda de Ter van comptar amb el suport de la Policia Local i, en alguns moments, amb personal sanitari de reforç, encara que no va ser necessari evacuar cap ferit. La coordinació entre institucions va permetre acordonar la zona, limitar l'accés de curiosos i actuar amb la màxima seguretat.

El vehicle afectat, ubicat a l'interior del garatge, es va cremar completament abans que els bombers aconseguissin mitigar les flames, però l'habitatge no va registrar danys estructurals de consideració.

La ventilació de l'immoble va ser prioritària per eliminar els fums tòxics que se solen originar amb la combustió de plàstics, olis i materials sintètics. Aquest procediment, fonamental en espais tancats, requereix un control rigorós dels corrents d'aire, així com l'aplicació de tècniques avançades de dissipació de gasos. Els professionals recomanen a la població evitar la proximitat a àrees amb fum dens i, en cas de ser testimonis d'un conat d'incendi, sol·licitar ajuda al 112 de seguida.

| Govern

Consells de seguretat i context meteorològic

Els incendis de garatge poden produir-se per múltiples causes, com fallades en el sistema elèctric, acumulació de residus inflamables o falta de manteniment en calderes i vehicles. En aquesta època, les baixes temperatures nocturnes poden descompensar els sistemes de calefacció, afavorint que alguns aparells presentin avaries. Aquestes situacions incrementen el risc de curtcircuits i sobreescalfaments, especialment en espais amb poca ventilació.

D'altra banda, el pronòstic meteorològic per als pròxims dies a Catalunya assenyala la possibilitat que les temperatures variïn de manera notable, alternant ambients freds amb repunts puntuals de calor.

Aquest contrast pot afectar la dilatació de certs materials i conduir a esquerdes o desperfectes que, si no es corregeixen a temps, generen condicions propícies per a la ignició de focs. És imprescindible revisar la instal·lació elèctrica dels habitatges i la integritat de garatges i trasters, adoptant les mesures recomanades per experts i autoritats competents.