Un BMW la fa grossa a més de 200 per hora

La seguretat viària ha tornat a ser posada en entredit després d'un greu incident ocorregut a Sant Jaume de Llierca, a la comarca de la Garrotxa. Un vehicle de la marca BMW va ser detectat circulant a una velocitat de 201 km/h en un tram de carretera interurbana on el límit permès és de 100 km/h. Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment el conductor per un delicte contra la seguretat viària.

L'incident va tenir lloc durant un control de radar efectuat pels Mossos d'Esquadra. En aquest operatiu, els agents van registrar amb precisió la velocitat de l'automòbil, que superava en més de 100 km/h el límit establert per a la via. Aquest tipus d'infracció no només es considera una falta administrativa, sinó que està tipificada com un delicte en el Codi Penal espanyol.

| ACN

Les autoritats han recordat que circular a velocitats tan elevades multiplica el risc d'accident i redueix dràsticament la capacitat de reacció davant imprevistos. A més, incrementa la probabilitat de patir un sinistre amb conseqüències fatals per al propi conductor i per a la resta d'usuaris de la via.

Sancions i conseqüències legals

Els Mossos d'Esquadra han confirmat que el conductor serà denunciat penalment per un delicte contra la seguretat viària. Segons l'article 379 del Codi Penal, superar en més de 80 km/h el límit permès en una via interurbana comporta sancions severes. Entre les possibles penes s'inclouen multes econòmiques elevades, la retirada del permís de conduir i fins i tot penes de presó de fins a sis mesos.

La Direcció General de Trànsit (DGT) també ha aprofitat aquest incident per recordar que la velocitat excessiva continua sent una de les principals causes de mortalitat a les carreteres espanyoles. El 2023, els excessos de velocitat van estar implicats en més del 30% dels accidents mortals.

| Getty Images Signature, kickimages

La importància dels controls de velocitat

Els controls de radar, com el que ha permès detectar aquesta infracció, formen part d'una estratègia de vigilància per reduir la sinistralitat a les carreteres. Aquests dispositius, tant fixos com mòbils, han demostrat ser efectius en la detecció i dissuasió de conductes de risc.

Les autoritats han emfatitzat que la presència de radars no té un ànim recaptatori, com sovint es critica, sinó que busca garantir la seguretat de tots els usuaris de la via. En aquest cas, la detecció del vehicle circulant a 201 km/h ha permès evitar un possible desastre.

Des dels Mossos d'Esquadra i la DGT es fa una crida a la prudència al volant i al respecte dels límits de velocitat. Encara que alguns conductors veuen la velocitat com un símbol de poder o adrenalina, la veritat és que les xifres d'accidents demostren que els excessos poden ser letals.