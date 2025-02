Alerta màxima, fuita de gasoil: Un camió bolca i deixa un ferit greu

El matí d'aquest dimecres ha començat amb una situació d'emergència a la localitat de Gurb, a la comarca d'Osona, on un camió cisterna carregat amb gasoil ha bolcat a la carretera BV-4601, provocant una important fuita de combustible. Com a conseqüència de l'accident, les autoritats han activat el protocol d'emergència per al transport de mercaderies perilloses (Transcat), i la via ha quedat completament tancada al trànsit.

L'avís del sinistre s'ha rebut a les 6:15 hores, i de seguida s'ha desplegat un ampli operatiu per atendre la situació. Quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat han acudit al lloc per contenir la fuita i minimitzar els riscos d'un possible vessament més gran o incendi. Com a mesura de seguretat, els efectius han desconnectat la bateria del vehicle mentre treballaven en la contenció del combustible.

| Google Imagenes

Paral·lelament, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat dues unitats terrestres per atendre el conductor del camió, qui ha resultat ferit en el sinistre. Segons informacions de Protecció Civil, l'afectat ha estat traslladat a l'Hospital de Vic amb ferides de caràcter menys greu, malgrat l'aparatositat de l'accident.

Una fuita de 3.000 litres de gasoil

Un dels principals perills que ha generat el sinistre ha estat la fuita de combustible. Els equips d'emergències han confirmat que la cisterna ha vessat aproximadament 3.000 litres de gasoil, cosa que ha obligat a extremar les mesures de seguretat per evitar una major contaminació de l'entorn i riscos d'inflamabilitat.

L'actuació dels Bombers de la Generalitat ha estat clau per contenir la fuita a la part superior de la cisterna i evitar que el combustible s'estengués de forma incontrolada. Així mateix, els Mossos d'Esquadra s'han sumat a l'operatiu per garantir la seguretat a la zona i gestionar les afectacions en la circulació.

Carretera tallada i possibles afectacions al trànsit

Com a conseqüència de l'accident, la carretera BV-4601 ha quedat completament tancada al trànsit, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Encara no s'ha determinat el temps que romandrà clausurada la via, ja que les tasques de neteja i retirada del vehicle poden prolongar-se durant diverses hores.

Les autoritats han recomanat als conductors buscar rutes alternatives i estar atents a les indicacions oficials sobre l'estat del trànsit a la zona. Les causes del bolcat del camió encara estan sota investigació, i s'espera que en les pròximes hores es pugui determinar quins factors han provocat el sinistre. Mentrestant, els equips d'emergència continuen treballant a la zona per garantir la seguretat i mitigar els efectes del vessament.

Aquest incident posa de manifest els riscos del transport de mercaderies perilloses i la importància de comptar amb protocols d'emergència eficaços per respondre ràpidament davant situacions de risc. Afortunadament, la ràpida actuació dels serveis d'emergències ha evitat conseqüències més greus, encara que l'impacte ambiental del vessament de combustible és un aspecte que també haurà de ser avaluat en els pròxims dies.