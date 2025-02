Sense carnet i disposat a robar: S'escapa dels Mossos durant 40 quilòmetres

per Mireia Puig

Un conductor sense llicència va posar a prova els límits de la llei en un intent desesperat per eludir les autoritats, desencadenant una persecució que va mantenir en suspens els agents i els ciutadans. El que va començar com una operació rutinària va acabar en un xoc impactant i la detenció d'un individu amb un historial que revela un patró preocupant. Aquesta història, marcada per la temeritat i les conseqüències legals, posa de manifest els riscos de la conducció irresponsable i la importància de la vigilància policial a les nostres carreteres.

Una persecució a alta velocitat que va acabar en col·lisió

Ahir 18 de febrer de 2025, els Mossos d'Esquadra, la policia catalana, es van enfrontar a una situació crítica a Vilafranca del Penedès, una localitat situada a la província de Barcelona. Tot va començar quan un vehicle policial va intentar interceptar un conductor que circulava de manera sospitosa. No obstant això, lluny de detenir-se, l'home va prémer l'accelerador i va emprendre una fugida a gran velocitat, desafiant les ordres dels agents.

La persecució, que va assolir una distància de més de 40 quilòmetres, va tenir com a escenari les carreteres que connecten Vilafranca del Penedès amb el Pla de Santa María. Segons fonts oficials dels Mossos, el conductor va actuar de manera temerària, posant en risc no només la seva vida, sinó també la d'altres usuaris de la via.

| ACN

La fugida va acabar abruptament quan el vehicle, un Nissan gris, va col·lidir violentament contra un pal en una zona urbana del Pla de Santa María, tal com s'observa a les imatges difoses per la policia al seu compte oficial de Twitter a les 9:43 de la nit del mateix dia.

Un historial delictiu i l'absència de carnet de conduir

La investigació posterior va revelar detalls inquietants sobre el conductor detingut. Segons els Mossos, l'home no només no tenia carnet de conduir, sinó que també tenia antecedents penals relacionats amb robatoris. En el moment de la seva detenció, portava amb ell objectes que, segons les autoritats, podrien estar vinculats a activitats delictives, encara que els detalls específics encara estan sota anàlisi.

Aquest perfil criminal afegeix una capa de complexitat al cas, ja que la seva conducta temerària a la carretera podria haver estat motivada per la intenció d'evadir una captura relacionada amb les seves activitats il·lícites.

La imatge del vehicle accidentat, compartida pels Mossos, mostra un Nissan severament danyat a la part frontal, amb el parabrisa trencat i el capó deformat després d'impactar contra un pal d'enllumenat públic. Les llums blaves i vermelles dels vehicles policials il·luminen l'escena, creant un contrast dramàtic que subratlla la intensitat del moment. Fins al moment, no s'han reportat ferits greus, però l'incident ha generat preocupació entre les autoritats i la comunitat local sobre la seguretat viària i la reincidència delictiva.

Reflexions sobre la seguretat viària i la justícia a Catalunya

Aquest cas no és aïllat a Catalunya, on les autoritats han intensificat els seus esforços per combatre la conducció sense llicència i els delictes relacionats amb la fugida policial.

| ACN

Segons estadístiques recents, les persecucions a alta velocitat representen un risc significatiu per a la seguretat pública, amb un augment d'incidents en els últims anys a causa de conductors sense carnet o sota la influència de substàncies. Aquest succés a Vilafranca del Penedès i el Pla de Santa María serveix com un recordatori dels perills que aquestes accions comporten i de la necessitat de reforçar les mesures preventives.

La detenció del conductor, que acumula 2.745 visualitzacions al tuit dels Mossos, ha generat un debat a les xarxes socials sobre les conseqüències de la reincidència delictiva i l'eficàcia de les sancions actuals. Per als experts en seguretat viària, aquest tipus d'incidents subratlla la urgència d'implementar campanyes educatives més robustes i d'endurir les penes per a aquells que condueixen sense permís, especialment si tenen antecedents criminals.