Borratxo a l'A-26, 15 quilòmetres en sentit contrari: Detingut

per Mireia Puig

Un episodi insòlit i altament perillós ha tingut lloc recentment en una coneguda autovia catalana, quan un conductor va decidir posar en risc no només la seva vida, sinó també la de la resta d'automobilistes circulant en direcció contrària durant més d'una desena de quilòmetres. Els fets, que van ser interceptats ràpidament per les autoritats policials, han generat gran preocupació per la seguretat viària, especialment en comprovar-se l'estat del conductor en qüestió.

Un trajecte temerari de més de 15 quilòmetres

Tot va ocórrer durant el matí del diumenge 11 de maig de 2025, quan diversos conductors van començar a trucar de manera alarmada al telèfon d'emergències. Informaven sobre un vehicle que avançava de manera imprudent en sentit contrari per una via ràpida de l'interior de Catalunya.

El trajecte afectat, que uneix poblacions importants i compta amb nombrosos trams de túnels i corbes tancades, incrementava encara més la gravetat de l'acte.

| Google Maps, ACN, XCatalunya

El vehicle va recórrer concretament uns 15 quilòmetres abans de ser interceptat per efectius policials, que es van desplaçar amb rapidesa fins al lloc alertats pels propis testimonis de l'incident. La intervenció va tenir lloc just a temps, ja que aquesta via presenta zones d'alta velocitat i és especialment transitada en caps de setmana.

Detenció i test d'alcoholèmia positiu

Després d'interceptar el vehicle, els agents van comprovar que el conductor mostrava signes evidents d'embriaguesa. De seguida se li va realitzar una prova d'alcoholèmia, que va donar com a resultat un nivell preocupant: 0,49 mg/l d'alcohol en aire expirat, pràcticament el doble del màxim permès legalment, que se situa en 0,25 mg/l.

El conductor va ser arrestat en l'acte per un delicte contra la seguretat viària, mentre que el seu vehicle va ser retirat de la circulació i traslladat per la policia. El ràpid operatiu de seguretat desplegat pels Mossos d'Esquadra va permetre evitar un desenllaç que podria haver estat tràgic.

Col·laboració ciutadana: vital per prevenir tragèdies

Un dels aspectes destacats per les autoritats després de la detenció ha estat la importància crucial de la col·laboració ciutadana. Van ser diversos conductors els que van trucar ràpidament per alertar de la conducció imprudent i van facilitar informació precisa sobre la ubicació del vehicle implicat, permetent una resposta policial immediata i efectiva.

Els Mossos d'Esquadra han ressaltat aquesta actuació ciutadana com a clau en aquest tipus d'emergències, recordant que denunciar situacions perilloses a la carretera pot salvar vides.

| @mossos, ACN, Canva Creative Studio, XCatalunya

Conseqüències legals

Ara, el conductor detingut haurà d'enfrontar-se a la justícia acusat de conducció temerària sota els efectes de l'alcohol. La llei contempla dures penes per a aquells que incorrin en aquestes conductes, especialment si hi ha reincidència o agreujants com conduir en sentit contrari en vies ràpides.

Aquest incident obre de nou el debat sobre l'augment de controls d'alcoholèmia i mesures preventives més estrictes en carreteres catalanes. Segons dades recents, encara que el nombre d'accidents s'ha reduït lleugerament respecte a anys anteriors, les imprudències al volant continuen causant nombrosos sinistres greus.