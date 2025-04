L'enxampen els Mossos i confessa que porta el cadàver d'una dona al maleter

Un macabre descobriment ha sacsejat la tranquil·litat dels veïns i ha deixat perplexos els agents policials encarregats del cas. Els fets, ocorreguts ahir a la tarda, es van conèixer després que el propi sospitós confessés espontàniament a les autoritats el que ocultava en el seu vehicle.

Una troballa esgarrifosa

Els fets van tenir lloc ahir, aproximadament a les sis de la tarda, als voltants de l'AP-7, a l'altura de Constantí, a la comarca del Tarragonès. Segons van confirmar fonts oficials, una patrulla dels Mossos d'Esquadra que prestava suport a una grua a l'autopista va observar com un vehicle s'aturava inesperadament a prop d'ells.

Per sorpresa dels agents, del cotxe va baixar un home, únic ocupant del vehicle, qui de seguida es va dirigir cap a ells amb una revelació impactant.

| ACN

L'individu, identificat com un home de 43 anys, els va confessar amb fredor que transportava al maleter el cadàver d'una dona. Els Mossos, després de verificar l'esgarrifosa declaració, van descobrir el cos sense vida d'una dona, confirmant així la terrible afirmació del conductor.

De seguida, l'home va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi, sent traslladat a dependències policials on roman sota custòdia a l'espera d'avançar amb la investigació judicial pertinent.

Investigació en marxa

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de Tarragona s'ha fet càrrec del cas, que actualment es troba sota secret de sumari. Segons informen fonts policials, s'estan duent a terme exhaustives investigacions per determinar tant la relació entre el detingut i la víctima, com el lloc exacte on es va produir el crim.

| ACN

Fins al moment, la identitat de la víctima no ha estat revelada públicament per preservar la integritat de la investigació i per respecte a la família afectada. No obstant això, tot apunta que es tracta d'una mort violenta, encara que encara es desconeixen els detalls exactes de com va ocórrer.

Antecedents de successos similars

Aquest tràgic succés recorda lamentablement altres episodis recents ocorreguts a Catalunya, on la violència de gènere continua sent una preocupant realitat social. En el que portem d'any, diversos casos d'homicidis o feminicidis han posat en alerta les autoritats i provocat la mobilització ciutadana per reclamar majors mesures de prevenció i protecció cap a les víctimes potencials.

Segons els registres policials, les denúncies relacionades amb violència domèstica i de gènere han augmentat en els últims mesos, la qual cosa reflecteix una major consciència social davant aquest tipus de delictes, però també evidencia la necessitat urgent d'implementar mesures efectives i recursos adequats per frenar aquest greu problema social.