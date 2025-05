Nou apunyalament, un ferit greu: Baralla entre dos coneguts en barri conflictiu

Un nou episodi de violència al carrer ha commocionat aquest dissabte al migdia una coneguda localitat catalana, afegint preocupació a la ja alarmant xifra d'agressions amb armes blanques que es registren a la regió. L'enfrontament, protagonitzat per dos individus coneguts entre si, va acabar amb un home greument ferit i el presumpte agressor detingut.

Baralla entre coneguts en un bar

Segons informa El Caso, els fets van succeir al voltant de les 12:30 hores, en un bar situat a l'avinguda transitada de Catalunya a Blanes, una població de la comarca de la Selva. En concret els fets han tingut lloc al barri de la Plantera, conegut per alguns incidents previs relacionats amb violència al carrer.

Segons fonts pròximes a la investigació, ambdós implicats estaven al local quan, per motius encara no aclarits, es va iniciar una discussió que ràpidament va escalar cap a l'agressivitat física.

| ACN

El conflicte es va tornar especialment greu quan un dels homes va treure una navalla i va assestar una punyalada a l'altre al pit, causant una important hemorràgia al lloc dels fets. Els testimonis, alarmats per l'escena violenta, no van trigar a trucar als serveis d'emergències.

Ràpida intervenció i atenció mèdica

Efectius dels Mossos d'Esquadra i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van arribar al lloc amb rapidesa, trobant la víctima en estat crític a causa de la pèrdua de sang. Gràcies a la immediata actuació sanitària, el personal mèdic va aconseguir estabilitzar l'home abans de traslladar-lo en ambulància a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va ingressar en estat greu i roman sota vigilància mèdica.

Mentrestant, els agents policials van procedir a la detenció immediata de l'agressor. Encara que encara no s'han revelat dades precises sobre la seva edat, nacionalitat o possibles antecedents, l'individu va ser traslladat a dependències policials per prestar declaració i esclarir els motius exactes que van desencadenar aquesta agressió.

| ACN

Investigació oberta i possible mòbil veïnal

Les primeres hipòtesis apunten que la disputa podria estar relacionada amb problemes previs d'índole veïnal. Els investigadors dels Mossos d'Esquadra han començat a entrevistar testimonis i a recollir proves del local per aclarir si efectivament el conflicte deriva d'assumptes anteriors entre ambdós implicats.

Aquest incident se suma a una creixent llista d'aldarulls violents amb armes blanques a Catalunya, incrementant la preocupació social i la pressió sobre les autoritats per reforçar la seguretat en zones urbanes especialment conflictives.

La reacció veïnal ha estat de gran inquietud, ja que molts residents denuncien sentir-se insegurs a causa d'episodis similars recents. Aquest nou cas de violència reobre el debat sobre la necessitat urgent d'implementar mesures més eficaces per prevenir aquest tipus de successos, especialment en barris que acumulen conflictes reiterats.

Els pròxims dies seran clau per conèixer l'evolució de l'estat de salut de la víctima i les possibles conseqüències legals per a l'agressor. Per la seva banda, les autoritats locals asseguren estar treballant en coordinació amb la policia autonòmica per incrementar els controls i les mesures preventives que evitin nous incidents.