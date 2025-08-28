Una baralla en un institut ocupat acaba amb un mort

La discussió va començar amb retrets i va acabar en tragèdia dins d'un immoble ocupat des de fa anys. La matinada d'avui, dos homes es van enfrontar amb violència i un no va sobreviure a les ferides sofertes. Els fets es van produir poc abans de les set del matí, segons informacions verificades aquest dijous, 28 d'agost de 2025. Les fonts consultades situen l'avís entre les 6:45 i les 7:20, en el context d'una baralla que va escalar amb una rapidesa inusitada.
Detalls del que va passar
L'enfrontament va tenir lloc al carrer Alfons XII, davant de l'antic Institut B9, un edifici ocupat des de fa anys a Badalona. Una persona va morir per ferides d'arma blanca i la Divisió d’Investigació Criminal va assumir el cas de manera immediata per esclarir els fets. La zona va quedar acordonada diverses hores i els equips tècnics van fer les primeres inspeccions oculars. Els sanitaris del SEM van intentar reanimar la víctima sense èxit, tot i la rapidesa de la intervenció al lloc dels fets.
L'escenari del crim: l'antic Institut B9
Fins ara, no consten altres ferits a les comunicacions oficials difoses pels mitjans consultats. Fonts policials van confirmar la detenció d'un sospitós relacionat amb l'agressió, a l'espera de determinar-ne la participació exacta. El B9 és un antic centre educatiu situat entre els barris d'El Remei i Sant Roc, amb denúncies veïnals continuades per conflictes de convivència. A l'entorn s'han registrat episodis de tensió durant els darrers anys, amb presència intermitent de patrulles i reclamacions per intervenir l'edifici.
Diverses cròniques situen entre 150 i 200 les persones que hi resideixen, tot i ordres de desnonament anunciades en diverses ocasions. L'Ajuntament ha expressat reiteradament la seva voluntat d'enderrocar l'immoble un cop completat el desallotjament administratiu, encara pendent d'execució efectiva. Informacions recents subratllaven la saturació de l'espai i la manca d'alternatives residencials clares per part dels seus ocupants. Els veïns feia temps que alertaven de baralles, tràfics i altres activitats il·lícites al perímetre del centre, extrem recollit per diferents publicacions locals.
Investigació oberta i reacció institucional
Aquestes queixes han alimentat el debat sobre la seguretat al barri i la necessitat d'una intervenció integral. La investigació va a càrrec de la DIC de la Regió Policial Metropolitana Nord, que analitza l'escenari, els indicis i les gravacions disponibles. L'autòpsia precisarà la causa exacta de la mort i ajudarà a encaixar la cronologia de l'agressió amb els relats recollits pels agents. L'alcalde Xavier García Albiol ha convocat una compareixença a les 13:00 per informar sobre el cas i les mesures municipals.
En missatges previs, va qualificar els fets d'assassinat i va tornar a reclamar el desallotjament del B9, focus de conflicte a la ciutat. De moment, no ha transcendit la identitat de la víctima, tot i que les primeres informacions apunten a un home jove. Al lloc hi van acudir diverses dotacions del SEM i nombroses patrulles, que van mantenir l'àrea perimetrada mentre la policia científica treballava. La presència policial es va mantenir durant el matí per completar la recollida de vestigis i coordinar les diligències amb els investigadors.
Escenari futur
El cas reobre el debat sobre com gestionar immobles ocupats amb problemes de convivència i delinqüència, especialment en àrees vulnerables. Si el jutge avala mesures cautelars, el desallotjament podria accelerar-se, tot i que existeix el risc de traslladar el conflicte a altres zones. L'experiència recent a Badalona mostra que desallotjaments sense alternatives poden desplaçar el problema i generar tensió afegida en barris propers. L'Ajuntament haurà de coordinar recursos socials i policials per evitar que la pressió sobre Sant Roc i El Remei es cronifiqui en el temps.
Les pròximes comunicacions oficials aclariran extrems encara oberts, com l'arma intervinguda i la seqüència exacta de lesions. En qualsevol cas, l'homicidi ocorregut avui a Badalona obliga a accelerar decisions ajornades i a acompanyar-les de polítiques de reallotjament i prevenció. Només una actuació combinada, sostinguda i verificable podrà reduir la conflictivitat al voltant de l'Institut B9 i prevenir nous episodis de violència a la zona.