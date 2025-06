Enxampat 'in fraganti', violència de gènere: Detingut mentre agredia la seva exparella

La imatge d'una intervenció policial en plena nit sempre crida l'atenció de veïns i curiosos, però hi ha ocasions en què la ràpida actuació dels agents pot marcar la diferència entre la vida i la mort. Un fet recent posa de manifest la importància de la vigilància i la coordinació policial davant els casos més greus de violència de gènere, on les víctimes sovint queden atrapades en una espiral de perill invisible fins que la tragèdia està a punt de consumar-se.

L'operatiu dels Mossos: una nit crucial

Els fets van passar la matinada del passat diumenge, quan, tal com recull la informació d'El País, una trucada d'alerta va mobilitzar els Mossos d'Esquadra després de sentir-se crits i signes evidents de violència en un edifici del districte de Sant Martí, a Barcelona. Eren dos quarts de tres quan la policia catalana va rebre un avís sobre una possible baralla en un dels pisos. La primera inspecció no va semblar aportar proves concloents: la mateixa víctima, en obrir la finestra davant l'arribada dels agents, va restar gravetat a la situació i va assegurar que la discussió amb la seva exparella havia acabat i que ell ja havia marxat.

Tanmateix, l'experiència i els antecedents van portar els policies a no donar el cas per tancat. L'agressor, identificat com a V. L. A. F., de 42 anys, acumulava ja tres causes obertes per incomplir l'ordre d'allunyament respecte a la seva exparella, mesura dictada després d'altres episodis previs de violència. Davant aquest historial, els agents van decidir mantenir-se atents i tornar minuts després a l'edifici, una decisió que resultaria clau.

| ACN

Una intervenció a l'últim segon

En accedir de nou al portal, els Mossos van sentir crits esquinçadors des de l'escala. “La matarà, correu que l'està matant”, va ser l'avís urgent que van rebre abans d'irrompre al replà del primer pis. Allà es van trobar una escena dramàtica: l'home, damunt de la seva exparella, exercia una violència brutal que posava en perill la vida de la dona. Al seu costat, un cable que hauria intentat utilitzar per asfixiar-la. La víctima presentava dificultats per respirar, ferides a la cara i a les mans, i clars signes d'haver patit una agressió greu.

Segons l'auto judicial, el detingut no només oposava resistència, sinó que fins i tot va amenaçar de mort els policies durant la detenció. La dona va explicar aleshores que, tot i haver-li prohibit l'entrada a casa, ell hi havia accedit per la força aprofitant que conservava una còpia de les claus. Després d'una discussió, l'home la va atacar, amenaçant-la de mort i colpejant-la, fins a envoltar-li el coll amb el cable en un intent d'acabar amb la seva vida.

| ACN

La reincidència i el menyspreu a les mesures judicials

El perfil del detingut deixa poc marge de dubte sobre el risc que representa per a la seva exparella i per a la societat. Amb 19 antecedents policials, la majoria per episodis de violència contra dones i un per temptativa d'homicidi, l'home havia desafiat en diverses ocasions l'autoritat judicial i les mesures de protecció dictades per salvaguardar la integritat de la víctima.

De fet, l'ordre d'allunyament estava en vigor des del gener de l'any passat, i sobre ell pesen ja diverses causes pel seu incompliment, una d'elles amb resultat de lesions per a la mateixa dona. Segons el jutjat de violència sobre la dona número 2 de Barcelona, la situació havia anat escalant en gravetat, fins a desembocar en aquest darrer episodi en què la vida de la víctima va estar en greu perill. Per tot això, la jutgessa ha decretat l'ingrés a presó comunicada i sense fiança per a l'acusat, en considerar-lo presumpte autor d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa i un altre continuat de trencament de mesura cautelar.